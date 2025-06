Carla Salle revela que está grávida de Gabriel Leone e exibe a barriga em crescimento

A atriz Carla Salle e o ator Gabriel Leone vão ser papais! A artista revelou a gravidez e celebrou a nova fase nesta terça-feira, 10

A atriz Carla Salle e o ator Gabriel Leone vão ser papais! Na noite desta terça-feira, 10, durante a festa de lançamento da novela Guerreiros do Sol, no Rio de Janeiro, a artista revelou a gravidez e declarou que está muito feliz com o novo momento da vida do casal.

Carla e Leone se conheceram nos bastidores da Globo e oficializaram a união em uma cerimônia intimista em maio de 2024. Discretos quanto à vida pessoal, os atores optaram por não anunciar a gravidez nas redes sociais.

Durante a festa de lançamento, a atriz apostou em um look que revelou a barriga de sua primeira gravidez. "Eu tô muito feliz. É um momento muito especial pra mim. Sempre mantive nossa vida mais privada e pessoal, e acho que eu quero continuar nesse caminho. Mas o que a gente pode compartilhar é que eu estou muito feliz, estamos muito felizes", ela declarou em entrevista ao Gshow.

Carla Salle na festa de "Guerreiros do Sol" - Foto: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Como foi o casamento de Gabriel Leone e Carla Salle?

Em maio do ano passado, o casal decidiu trocar alianças em uma cerimônia extremamente discreta, porém luxuosa, que aconteceu em meio a natureza e longe dos holofotes no Rio de Janeiro.

Através da Vogue, Gabriel e Carla compartilharam detalhes de como foi a cerimônia, que ocorreu pela manhã no campo. Logo em seguida, os noivos ofereceram um almoço apenas para familiares e amigos mais próximos. Para a ocasião, a noiva apostou em um vestido branco de seda e uma cauda de renda no estilo romântico. Já o noivo escolheu vestir um terno tradicional.

Vale lembrar que a novela Guerreiros do Sol, do Globoplay, chega ao streaming nesta quarta-feira, 11.

Leia também: Recém-casados, Gabriel Leone homenageia Carla Salle em Dia dos Namorados