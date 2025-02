Carla Perez surge em foto usando look inspirado no programa Fantasia

A ex-dançarina Carla Perez, de 47 anos, apresentou o programa Fantasia do SBT em 1998 e 1999, e se inspirou em look usado na época para curtir o Carnaval

A ex-dançarina baiana Carla Perez, de 47 anos, se inspirou em look usado por ela quando estava à frente do programa Fantasia, do SBT, para curtir o primeiro dia de folia no Carnaval . A famosa, que estava pronta para uma apresentação do marido, Xanddy, de 45, posou em um cenário similiar ao da atração em imagem publicada em seu perfil no Instagram.

“Hoje, inspirada no primeiro programa de televisão que apresentei no SBT, o Fantasia Com Carla Perez”, escreveu na legenda da publicação.

O programa Fantasia foi exibido no SBT entre 1997 e 2008. Carla Perez comandou a segunda temporada, entre 1998 e 1999, quando a atração passou a ter plateia e receber atrações musicais. Após deixar o programa, Carla Perez comandou o Canta e Dança, Minha Gente.

Carla Perez anuncia a sua aposentadoria de Carnaval

Na última semana, Carla Perez anunciou, por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a sua aposentadoria do Carnaval de Salvador. A artista, que há 25 anos comando o bloco Algodão Doce, afirmou que 2026 será o seu último ano na folia baiana.

“Minha despedida do Algodão Doce na Avenida Campo Grande neste Carnaval de 2025 estava organizada e planejada com a minha equipe. Mas durante esses dias, ouvindo algumas pessoas que estão ao meu redor e que sei que me amam, refleti e amadureci minha decisão.", confessou.

"Minha filha, por exemplo, foi cirúrgica ao me dizer: ‘Eu, como fã da Carla Perez e seguindo ela há anos, ficaria muito chateada se não fosse informada com antecedência que seria seu último Carnaval, para que eu pudesse me programar e ir’. Ela tem razão: esse tempo será importante não só para todos os meus fãs, mas para mim também, até psicologicamente falando”, começou. Confira o pronunciamento completo.

