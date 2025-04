Carla Marins recorda escolha de desacelerar carreira: 'Quis vivenciar a maternidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Carla Marins também comenta a reexibição da novela História de Amor e seu trabalho com causas sociais

No ar com uma das personagens mais marcantes de sua carreira, Carla Marins (56) revê com carinho História de Amor (1995), novela que a apresentou como a adolescente Joyce. A trama está em reprise na Globo e faz com que a artista revisite diversos momentos da trajetória —desde o momento em que decidiu desacelerar, até agora, que já conta com novos projetos.

Longe das novelas desde Gênesis (Record, 2022), título em que interpretou Adália, Carla Marins conta que já deu para sentir saudade dos folhetins . Porém, ela acrescenta que o período pode ser de aprendizado e conexão, como já aconteceu em sua carreira, na época do nascimento de Leon (16).

"Desacelerei e busquei projetos mais curtos porque quis vivenciar a maternidade aos 40 anos sem me dividir tanto. A maternidade trouxe uma conexão visceral comigo mesma. Através dela conquistei auto-conhecimento, auto-regulação e um sentimento de pertencimento com o mundo que me cerca", recorda, em entrevista à CARAS Brasil.

Leia também: Carla Marins relembra parceria com Regina Duarte em História de Amor: 'Fluía superbem'

Para além das telinhas, por exemplo, ela se dedica ao Movimento por Direitos Humanos (MHUD), que reforça a visibilidade para a luta contra o trabalho escravo moderno, e também ganha aprendizados com a experiência. A atriz conta que conheceu o mentor do projeto, padre Ricardo Rezende, na década de 1990, através dos colegas Dira Paes, Letícia Sabatella e Marcus Winter.

"Exercito um olhar e um fazer empático em prol das minorias, dos vulneráveis, e [aprendi que] é muito importante sairmos de nossas 'bolhas' quando vivemos em um país ainda tão desigual", acrescenta a artista, que também se dedica a projetos na área da atuação, e promete novidades em breve.

Nascida em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, Carla Marins iniciou sua carreira na atuação em 1980, na novela Água Viva. Dona de diversos projetos no audiovisual, ela é mãe de Leon e casada com o personal trainer Hugo Baltazar. Abaixo, ela comenta mais sobre o sucesso de Joyce, personagem marcante, e explica sua relação com as redes, em que mostra o dia a dia para os fãs.

Você tem acompanhado a reprise de História de Amor?

Impossível não conferir essa trama tão bem escrita de Manoel Carlos, com ótimas atuações de Regina Duarte, Ângelo Paes Leme, Lília Cabral, Carolina Ferraz entre outros e confirmar o quão atual a história ainda é.

Como foi interpretar Joyce na trama, contracenando com Regina Duarte?

Joyce foi um marco na minha carreira, uma das personagens mais marcantes e complexas que já fiz. Através dela refletimos sobre a relação entre mãe e filha, gravidez na adolescência, namoros tóxicos, questões de classe. Regina era acessível e profissional, fizemos uma excelente parceria, trabalhávamos muito, havia sempre muito texto, com cenas longas e difíceis e Ricardo Waddington era bem detalhista na direção.

Como é ver o relacionamento tóxico que sua personagem vivia quase 30 anos após a exibição original da trama?

Rever no primeiro capítulo a cena em que a Caio empurra a Joyce grávida me impactou. Hoje percebo a relação tóxica que Joyce viveu com o Caio, algo naturalizado e pouco problematizado décadas atrás.

Como é compartilhar seu dia a dia com os fãs e seguidores através das redes sociais?

O público na internet é sempre muito carinhoso comigo, relembram trabalhos antigos, comentam os novos e me cobram estar mais na TV. Nas redes compartilho minha conexão com a arte, com a saúde (treino, alimentação, sono e silêncio), com a natureza e meio ambiente, e com as questões femininas e sociais.

Leia mais em: Carla Marins dá novo final para Joyce em reprise de História de Amor: 'Menos objeto'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CARLA MARINS EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: