Cariúcha surge com decote profundo após colocar silicone

Cariúcha aparece com look decotadíssimo para fazer show na Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo após cirurgia plástica

A apresentadora Cariúcha caprichou na escolha do seu look para fazer um show na Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo neste domingo, 22. Ela se apresentou em um camarote na Avenida Paulista e surgiu com decote profundo.

A musa apostou em um body rosa com franjas e decote até o umbigo. Inclusive, o look deixou à mostra o novo colo dela, que colocou silicone nos seios há poucas semanas.

Estilosa, Cariúcha posou sorridente para as fotos com seu visual renovado, já que passou por cirurgia plástica de silicone e também de lipoaspiração nos últimos meses.

Cariúcha - Foto: Natalia Rampinelli/ Agnews

O resultado da lipoaspiração

A apresentadora Cariúcha, do Fofocalizando, no SBT, surpreendeu ao mostrar o resultado da cirurgia plástica que realizou no final de novembro de 2024. Em janeiro de 2025, ela exibiu um vídeo com imagens de sua barriga sarada e o corpo curvilíneo após o procedimento.

A estrela realizou o procedimento de lipoaspiração no abdômen, flancos, costas, braços, interno de coxas, quadríceps e papada. A cirurgia durou cerca de 7 horas.

Nas novas imagens, Cariúcha apareceu só de biquíni na piscina de uma casa para ostentar a mudança em seu corpo. Nos comentários do post, os fãs elogiaram a beleza dela. “Ficou perfeita demais”, afirmou um seguidor. “Ela está um arraso”, comentou outro. “Gata demais”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cariúcha (@cariuchaoficial)

