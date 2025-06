A cara do pai? Carolina Dieckmann posta foto rara de seu filho com Marcos Frota

Carolina Dieckmann posta foto acompanhada do filho mais velho, Davi Frota, e jovem chama a atenção com forte semelhança com o pai, Marcos Frota; veja

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou um momento de sua intimidade nas redes sociais e chamou a atenção. Isso porque, a famosa postou nesta segunda-feira, 09, uma foto do filho mais velho, Davi Frota, de 26 anos.

Sendo acompanhada pelo seu primogênito, que é fruto do relacionamento vivido com Marcos Frota, a loira, que vive Leila em Vale Tudo, mostrou que estava almoçando com ele. A artista então fez um clique do momento aproveitando um objeto com a palavra "família". Carolina Dieckmann ainda colocou um coração em cima do herdeiro.

Ainda nos últimos dias, a atriz postou foto ao lado do marido, Tiago Worcman, e dos filhos. Além do primogênito, ela teve o caçula do relacionamento atual, o jovem José Dieckmann Worcman, de 17 anos.

Em entrevista ao podcast 'Desculpa alguma coisa', Carolina Dieckmann recordou o fim de seu casamento com o ator Marcos Frota. Os dois anunciaram a separação em 2004.

"Minha separação com Marcos foi barra pesadíssima. Fiquei mais triste do que quando perdi minha mãe. Separar é muito difícil. Obviamente que perder uma mãe é muito mais sério, mais triste, mas perder uma mãe, você não tem o que fazer, ela morreu. Quando você decide separar, tem uma carga que você tem, uma culpa… Não é só o sofrimento, tem um peso", explicou.

Carolina Dieckmann fala sobre vida reservada

Acostumada a lidar com a fama desde o início da carreira, em que protagonizou a minissérie Sex Appeal (1993), Carolina Dieckmann explica que não é contra ou a favor da exposição. O motivo de sua reserva está em sua família —casada com o diretor Tiago Worcman (49), e mãe de José (17) e Davi (25), a artista diz que nenhum dos três gosta dos holofotes.

"Acabei formando uma família que é avessa à exposição", conta Carolina Dieckmann , em entrevista à CARAS Brasil. "Meus filhos não gostam muito, meu marido tem aversão, então acho que, de alguma maneira, para protegê-los eu tento que esses elementos da exposição fiquem apenas em cima de mim e a minha família fique mais protegida."