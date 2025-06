Cantora de forró sofre acidente com escova modeladora antes de show; vídeo

A cantora de forró Mayara Santana exibe momentos de tensão durante os bastidores de sua apresentação em Canindé de São Francisco, em Sergipe

No último fim de semana, a cantora de forró Mayara Santana se apresentou em Canindé de São Francisco, localizado no sertão de Sergipe, e decidiu mostrar os momentos de tensão que viveu antes de seu show na cidade . Isso porque a artista mostrou, por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o momento em que uma escova modeladora pegou fogo enquanto ela a usava em seu cabelo.

No registro, Mayara apareceu nos bastidores do evento, cerca de 10 minutos antes de entrar no palco. Em dado momento, quando ela usava a escova nos fios, o item começou a liberar fumaça, e logo, chamas.

"Antes de entrar no palco, veja o que aconteceu comigo", disse na publicação. Ao perceber o acidente, Mayara retira o acessório rapidamente dos fios.

"Meu Deus do céu", espantou-se o rapaz que gravava o momento. Ela, por sua vez, se divertiu com a situação: “Isso a Globo não mostra, mas eu mostro”, escreveu na legenda da publicação.

Mayara Santana se apresentou após o acidente e não ficou ferida. Em seu perfil, ela ainda mostrou como ficou o resultado de seu cabelo.

Confira, abaixo, os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mayara Santana (@mayarasantanacantora)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mayara Santana (@mayarasantanacantora)

Na seção de comentários, os internautas reagiram: "Fiquei com medo de usar a minha"; "Meu Deus, ainda bem que ela não perde o 'close'...Arrasou no show" e "Misericórdia!!! Ainda bem que não aconteceu nada mais grave", foram algumas das mensagens escritas pelas pessoas na publicação.

Leia também: Anitta se pronuncia após ser diagnosticada com infecção bacteriana