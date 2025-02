Cantora Joanna é flagrada em rara aparição com a esposa; veja as fotos

Durante passeio em shopping do Rio de Janeiro, cantora Joanna é fotografada ao lado da esposa, Karen Keldani, com quem se casou em 2019

A cantora Joanna foi flagrada em um shopping na Gávea, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 15. Ao lado de sua esposa, Karen Keldani, a artista surgiu passenado pelo local após verem a peça, Não Me Entrego Não, de Othon Bastos.

Casadas desde 2019, a cantora, que fez grande sucesso na década de 1980, falou em entrevista para a CARAS qual é o segredo de sua relação com a amada durar. "O companheirismo. São muitos os predicados que a gente pode usar, mas acredito que existem almas parecidas, que se encontram", disse a voz de Amanhã Talvez, que celebrou 45 anos de carreira em 2024.

"A forma mais completa de um relacionamento é o companheirismo diário, é abraçar todos os momentos legais e de dificuldades, estar junto para o que der e vier. É ter companheirismo em todos os sentidos, em todas as adversidades e felicidades, sempre respeitando o espaço do outro. Amor é troca", completou.

Fotos: Thiago Martins / Agnews

A cantora também falou sobre o fato de nunca ter escondido sua sexualidade durante a carreira, apesar de ser discreta quanto aos detalhes pessoais. "Sempre me joguei muito na vida particular e como artista, mas sou reservada e nunca tive nenhum tipo de dificuldade para assumir aquela que sou perante a vida, os amigos, a minha sexualidade. Sou uma pessoa muito transparente e essa coragem veio dos meus pais, que me deram apoio moral e diziam que para eu conseguir meus sonhos eu precisava persegui-los", finaliza.

Joanna celebra seu sucesso

Ainda durante o bate-papo na Revista CARAS, a artista Joanna falou sobre o desejo de ter seu trabalho reconhecido entre as gerações, para que ela se mantenha viva nas memórias. "Meu sonho é que minha música, minha voz, meu canto e minha força sejam um bálsamo na vida das pessoas".

"É bom sermos homenageados em vida, mas quando você deixa um trabalho ele também pode ser perpetuado pelo tempo. Que meu trabalho seja um manto consolador e que possa modificar a vida das pessoas para o bem. Que seja um companheiro eterno para as pessoas", finaliza.