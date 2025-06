Cantora de forró Faby Bezerra morre aos 36 anos em Fortaleza

A cantora de forró Faby Bezerra morreu aos 36 anos em Fortaleza. O falecimento foi confirmado por meio de um comunicado nas redes sociais

A cantora de forró Faby Bezerramorreu aos 36 anos, na última quinta-feira, 19, em Fortaleza. Ela estava em tratamento contra um câncer no colo do útero desde 2023, diagnosticado pouco após o nascimento do filho caçula. O falecimento foi confirmado por meio de um comunicado nas redes sociais.

"Com profunda dor e imensa tristeza, nos despedimos de Faby Bezerra cantora talentosa, mulher de luz e mãe amorosa. Sua voz encantava, sua presença acolhia, e seu amor deixava marcas por onde passava", compartilharam amigos nas redes sociais.

Segundo informações do portal g1, mesmo após iniciar o tratamento contra o câncer no colo de útero, Faby seguiu se apresentando em shows. Porém, com a recidiva do câncer, enfrentou perda de peso, queda de cabelo e precisou se afastar dos palcos.

Ela deixa marido e quatro filhos. O velório aconteceu em Fortaleza na manhã desta sexta-feira, 20. Já o enterro foi realizado no fim da tarde no município de Limoeiro do Norte.

Quem era Faby Bezerra?

Faby nasceu no município cearense de Limoeiro do Norte e vivia em Fortaleza com a família. Ela atuava como cantora de forró há anos e passou por diversas bandas da região do Vale do Jaguaribe, como Raízes do Forró, Forró Forrado e Forró na Veia. Seu último trabalho foi no grupo Forró Bota Pra Cima.

"Ela sempre gostou muito dessa história de cantar. Com 15 anos, ela já estava cantando. Cantava na igreja, depois começou a se profissionalizar, a cantar em bandas aqui na região", contou o companheiro dela, João Paulo, ao portal g1.

