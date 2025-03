Cantor sul-coreano Wheesung é encontrado morto em casa

O cantor sul-coreano Wheesung, que morreu aos 43 anos, era conhecido pelos hits 'Heartsore Story' e 'Insomnia'; saiba mais

O cantor e compositor sul-coreano Choi Hwee-Sung, mais conhecido como Wheesung, morreu aos 43 anos. Segundo informações do Korea JoongAng Daily, o artista foi encontrado morto nesta segunda-feira, 10, em seu apartamento na vizinhança de Gwangjin-gu, em Seul, e as circunstâncias da morte estão sob investigação.

Os paramédicos que atenderam ao chamado teriam relatado que o famoso estava morto há algum tempo. "Não há evidências de arrombamento ou outra ação criminosa", informaram os oficiais envolvidos na investigação.

As autoridades estão investigando as circunstâncias da morte, e há suspeitas de que a causa possa estar relacionada a uma overdose ou suicídio. "Estamos investigando detalhes, como a existência de uma possível carta deixada por ele", informou a polícia.

Wheesung começou a carreira como dançarino em 1997 e se lançou como cantor solo em 2002, pela YG Entertainment, com o álbum 'Like A Movie'. Ele ficou conhecido pela música 'Insomnia', em 2009, e depois o sucesso 'Heartsore Story', em 2011.

Morre Simon Fisher-Becker, ator de Harry Potter, aos 63 anos

O ator Simon Fisher-Becker, conhecido por interpretar o Frei Gorducho no filme 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' (2001), faleceu aos 63 anos no domingo, 9. A morte do artista foi confirmada por Tony, seu marido, através das redes sociais.

"Olá a todos, aqui é Tony, o marido de Simon. Tenho notícias muito tristes. Às 14h50 desta tarde, Simon faleceu. Deixarei essa conta aberta por um tempo. Não tenho certeza se postarei novamente. Obrigado", escreveu o companheiro do famoso, sem revelar detalhes do ocorrido.

Além de 'Harry Potter', Simon também atuou na série 'Doctor Who' e narrou alguns episódios da trama. O ator também esteve no elenco do filme 'Os Miseráveis' (2012). O artista, que iniciou sua carreira nas telinhas em 1990, soma mais de 40 papéis.

Leia também:Entenda a doença sem cura que tirou a vida do príncipe Frederik