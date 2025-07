Cantor Sorocaba chama atenção ao postar fotos raras ao lado do pai

O cantor Sorocaba encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos de sua viagem ao lado do pai, José Carlos Assis

O cantor sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 30, ao compartilhar alguns registros raros ao lado de seu pai, José Carlos Assis.

O artista, casado com a influenciadora digital Biah Rodrigues, viajou de jatinho com o pai para o Uruguai e celebrou o momento ao lado dele ao compartilhar imagens deles juntos na aeronave e no aeroporto. "Bons tempos com o paizão!!", escreveu Sorocaba na legenda.

A publicação recebeu vários elogios. "Que top, aproveita", disse uma seguidora. "Criando memórias com o paizão", comentou outra. "Curta bastante seu pai, Sorocaba!!", aconselhou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SOROCABA (@sorocaba)

Sorocaba e Biah Rodrigues celebram o aniversário dos filhos gêmeos

O cantor sertanejo Sorocaba e a influencer Biah Rodrigues organizaram uma festa sofisticada para celebrarem o aniversário de 1 ano dos filhos gêmeos, Zion e Angelina. O evento aconteceu em um sítio no interior de São Paulo e teve o tema de Arca de Noé para simbolizar a proteção, a fé e o amor na vida das crianças.

Para o grande dia, os aniversariantes usaram looks brancos, combinando com os irmãos mais velhos, Theo e Fernanda. A festa foi decorada com cores suaves, incluindo branco e bege em vários detalhes. Inclusive, o bolo do evento teve o formato de uma arca com os casais de animais e um arco-íris.

"Foi um dia preparado por Deus. Celebrar a vida dos nossos filhos e consagrá-los foi mais que um presente pra nós . Adorei cuidar de cada detalhe da festa, todos os nossos fornecedores alinhados com

propósito, foi tudo pensado com muito carinho. Estamos muito gratos a todos que fizeram parte de alguma forma", disse a mãe coruja. Confira!

Leia também:Mulher de Sorocaba curte passeio na fazendo com os filhos gêmeos