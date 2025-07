Cantor Guga Fraga explica a morte da filha de 10 anos: ‘Grande mistério’

O cantor Guga Fraga desmente os primeiros rumores sobre a causa da morte da filha de 10 anos e explica o que realmente aconteceu

O cantor Guga Fraga, vocalista da banda Pagunça, fez um depoimento nas redes sociais para falar sobre a morte da filha Maria, de 10 anos. A menina morreu em junho de 2025 após ser encontrada sem vida em uma piscina do condomínio onde morava em Pernambuco. Agora, o pai dela desmentiu os rumores de que ela tenha se afogado e explicou como tudo aconteceu.

Em depoimentos nas redes sociais, o artista declarou que a causa da morte da filha é indefinida e um mistério. Isso porque, apesar dela ter sido encontrada na piscina, os médicos não encontraram água no pulmão da criança, o que representa que não foi um afogamento.

"A passagem de Maria ainda é um grande mistério! Ela estava lá com todos ao seu redor: mãe, irmãos, amigos e tias... e no lugar que ela mais gostava do nosso condomínio: a piscina... brincou com a mãe, os irmãos, com todos! E em um momento... nosso Pai afastou ela de todos... e através das águas resgatou o seu espírito para junto Dele novamente... O corpinho dela que ficou já estava lá sem vida. Todos os médicos que a socorreram tentaram de tudo pra trazê-la de volta, mas, se o espírito já não estava mais lá, a vida humana não pode continuar", disse ele.

E continuou o seu relato: "Ontem implorei a Deus sinais disso e ele me revelou que através das águas ele veio ao resgate do Espírito dela. Nenhum médico que falei no momento da emergência, os que estavam tentando reanimar ela, nem o laudo final viu água nos pulmões dela. Me perguntaram se ela sofria do coração, se ela já tinha tido convulsão, engasgos... E ela nunca teve nada disso. E a causa da sua passagem ficou indefinida ".

Então, o pai busca conforto em sua fé. "Só posso crer finalmente nas promessas do Senhor. Perguntei aos médicos se ela havia sofrido no momento e eles me disseram: muito dificilmente, é como se ela tivesse apagado e dormido. O médico socorrista falou em morte súbita ou mal súbito... enfim... eis mais um mistério da fé!!!!! E é nessa fé que eu creio, e é através dela que Deus nos escolheu pra passar a todos que estão sendo tocados por Maria a sua mensagens!!! E assim será!!!!! Para a honra e glória do Senhor!! No momento certo, Ele nos revelará os seus propósitos em tudo isso e nos trará a cura plena!!!!!! Nós Cremos!!!!!!", escreveu.

Em outro momento, o cantor Guga Fraga voltou a internet para enfatizar que a filha não morreu por afogamento. "Nesta ocasião eu quero deixar uma nota oficial de nossa família pra todos, e embora isso não mude nada, talvez console o coração de muitos, então eu senti em meu coração que precisava fazer esse esclarecimento de forma mais clara. A nossa filha Maria não fez a sua passagem por afogamento. Ela não se afogou na piscina. Não houve nenhuma brincadeira ou desafios de apneia. Ela sabia nadar, a piscina dava pé pra ela, era uma piscina que ela conhecia na palma da mão e ela estava arrodeada dos nossos ", afirmou ele.

" O laudo médico definitivo não constatou água em seus pulmões, nenhum trauma ou machucado que dessem indícios de um desmaio traumático, bem como não houve aspiração por ralo ou qualquer dispositivo de drenagem da piscina. A nossa piscina tinha uma proteção para isto. Maria foi concebida há 10 anos atrás, mesmo a minha @betefraga usando um DIU de Mirena, que impede a mulher de engravidar numa taxa 99,8%. E em verdade vos digo a todos: ela veio para nós através de um milagre e partiu a sete dias atrás através dos mistérios da fé. Continuamos firmes e fortes em nossa Fé inabalável e crendo nas promessas, propósitos e revelações do Senhor. Fiquemos todos com Deus e que o seu Espírito Santo continue nos consolando a todos!!!!", finalizou.

