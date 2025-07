Cantor gospel João Igor é baleado no Terminal Barra Funda, em São Paulo

O cantor gospel João Igor foi baleado na perna nesta quarta-feira, 30, dentro do Terminal Rodoviário Barra Funda, em São Paulo; saiba como ele está

O cantor gospel João Igor foi baleado na perna durante uma ocorrência policial dentro do Terminal Rodoviário Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 30.

Segundo o portal G1, a janela de um ônibus foi atingida por um projétil e a Sala de Imprensa da PM informou que houve o envolvimento de um policial militar. O cantor foi socorrido, encaminhado para a Santa Casa e não corre risco de vida .

À TV Globo, a empresária de João confirmou que ele estava na rodoviária porque tinha vários shows em Bauru, no interior de São Paulo. O jovem teria sido confundido pelos policiais que atuavam na ocorrência.

Além disso, ela também disse que as primeiras informações apontavam uma tentativa de agressão dentro do ônibus e um dos passageiros teria tentado pegar a arma de um policial, que reagiu. Nenhum outro passageiro do ônibus ficou ferido na ação.

Quem é João Igor?

João Igor tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram, viralizou nas redes sociais após um encontro inusitado com a influenciadora digital Fernanda Ganzarolli em março deste ano. Ela 'invadiu' a live dele, que estava sendo feita em Arujá, na Grande São Paulo. Eles cantaram juntos a música 'Faz um Milagre em Mim', do cantor Régis Danese, e o vídeo alcançou mais de 2 milhões de visualizações.

Após ficar sabendo do ocorrido, Fernanda se manifestou em seu perfil. "É uma notícia que me abalou, estou aqui nervosa. Hoje, o João Igor foi cumprir uma agenda e um policial baleou ele. Ele foi baleado quando ia cobrir um show. Peço as orações de vocês. Um policial despreparado confundiu e baleou ele. Peço para todos para orar. Ele fez a diferença na minha vida, um canal de luz", disse ela.

Leia também: MC Livinho recebe alta da UTI: 'Trauma pulmonar'