Cantor de forró morre após passar mal em show na Bahia

O cantor de forró Gisley Ribeiro morreu aos 42 anos de idade no último sábado, 21, em Juazeiro, na Bahia. De acordo com o site Diário do Nordeste, ele passou mal durante uma apresentação em um bar.

O artista sentiu uma for no peito e parou o show. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu e veio à óbito.

O velório dele aconteceu no domingo, 22. Por enquanto, a família não revelou a causa da morte.

Nas redes sociais, os amigos e fãs lamentaram a partida precoce dele. “Grande Gisley, era uma alegria quando nos encontrávamos, vai com Deus meu amigo, siga o caminho da luz”, disse um admirador. “Lamentável, partiu tão cedo, artista maravilhoso”, escreveu outro. “Grande cantor e pessoa de uma energia incrível! Descanse em paz, meu amigo”, comentou mais um.

Outra família de luto no nordeste

A família do cantor Guga Fraga, vocalista da banda Pagunça, está de luto. A filha dele, Maria, morreu aos 10 anos de idade na sexta-feira, 20, após um acidente na piscina de um condomínio no Agreste de Pernambuco.

De acordo com o site G1, a menina foi encontrada desacordada dentro da piscina por familiares. O resgate foi acionado e ela foi levada de helicóptero do Samu para o hospital, mas não resistiu e veio à óbito.

A morte dela foi registrada como afogamento e a Polícia Civil investiga o caso. Por enquanto, a família não se pronunciou sobre o falecimento.

A banda Pagunça tem 30 anos de carreira e toca samba e pagode.

