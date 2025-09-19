Cantor Bruno Saike celebra os 10 anos de sua campanha pela doação de órgãos

O cantor Bruno Saike comemorou os 10 anos do projeto #Juntos, que é uma campanha de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. Ele criou a iniciativa em 2015 e a viu crescer ao longo dos anos com apoio de celebridades, como Lionel Messi, Marina Ruy Barbosa, Cauã Reymond, Mauricio de Sousa, Laura Pausini e outros famosos.

O projeto dele é um movimento humanitário, sem fins lucrativos, com atuação 100% beneficente, que tem o apoio institucional da ABTO – Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos.

“Eu acredito muito no ‘ninguém solta a mão de ninguém’. Por isso é #Juntos. Essa causa não é minha, é de todos nós”, disse ele, que teve a ideia do projeto por causa de uma reportagem na TV.

“Foi através de uma matéria que eu vi na televisão sobre doação de órgãos e isso me despertou algo que eu nunca tinha pensado. Isso mostra como é importante e assertivo a gente trabalhar com veículos que levem realmente a informação de uma maneira correta porque isso me impactou. Comecei a pesquisar e vi que pouca gente ainda falava. A doação de órgãos é um tabu até hoje, imagina há 10 anos? Era mais tabu ainda. Eu me senti na obrigação de levar a bandeira e falar sobre isso. E quando você começa a ter contato com a galera que foi transplantada e com as famílias que doaram órgãos de entes que faleceram, aí você fica mais impactado mesmo”, contou.

Para marcar os 10 anos do projeto, ele criou um vídeo de apresentação que reúne trechos marcantes de edições anteriores, depoimentos e dados relevantes.

