Can Yaman conta que assistia às novelas brasileiras ao lado da avó: ‘Grande tradição’

Em entrevista à CARAS Brasil, Can Yaman, astro da série El Turco, do Globoplay, ainda revela que não descarta estudar a língua portuguesa futuramente

O ator Can Yaman (35) esteve recentemente no Rio de Janeiro para promover a estreia mundial da série El Turco, disponível exclusivamente no Globoplay. Em entrevista à CARAS Brasil, o astro internacional revelou, entre outras coisas, que costumava assistir a novelas brasileiras na companhia da avó.

“Quando eu era criança, assistia a muitas novelas brasileiras com a minha vó. Nós, turcos, crescemos vendo as novelas daqui. Isso sempre foi uma grande tradição. Aprendemos com os melhores a fazer novelas. Mas os homens turcos são mais bonitos (risos)”, brinca o artista, que aprendeu até a falar algumas palavras em português, como "obrigado", e não descarta estudar o idioma futuramente.

“Tentaram me ensinar algumas coisas em português, sou entusiasta de aprender coisas. Ontem, em entrevistas, acho que fui bem, eles estavam felizes com o que falei. Aprendi espanhol por seis meses com professor particular, então quero testá-lo ainda mais. E por que não o português, né?”, diz o galã, que é estrela de inúmeras produções turcas como A Sonhadora e Sr. Errado, ambas também disponíveis no Globoplay.

Morando na Itália há cinco anos, Can Yaman gravou a produção por lá. A história é baseada na lenda de La Turchia, um festival celebrado há mais de 300 anos na vila italiana de Moena. “Esse projeto foi um divisor de águas. Foi muito especial fazer algo que mergulha na Itália, já que moro lá. É minha primeira vez fazendo um trabalho internacional, falado em inglês, com esse orçamento mais alto, por isso foi especial”, fala.

“Estou muito orgulhoso que me escolheram e que acharam que eu combinava com o papel. Eu era o ator certo para isso. Tinha que ser bom, tinha que ser perfeito, o nome era turco e a gente tinha essa responsabilidade nas costas”, destacou ele, que confessa: já sabia que a produção seria um sucesso”, finaliza o ator.

Leia também:Can Yaman no Brasil: ator turco fala sobre sua terceira vez no país

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CAN YAMAN NO INSTAGRAM: