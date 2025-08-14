Campeão do BBB 24, Davi Brito adquire fazenda e inicia novo empreendimento

Davi Brito, campeão do BBB 24, investe em fazenda na Bahia e realiza sonho de criar cavalos e bois em um novo projeto rural

Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24, está investindo em um novo projeto de vida: uma fazenda no interior da Bahia. Segundo informações do jornal 'Extra', o ex-BBB decidiu investir na criação de galinhas, cavalos e bois em sua nova propriedade em Salvador.

Ainda segundo o veículo mencionado, o local possui piscina, rios, peixes frescos e, futuramente, será aberto para pescaria. Nos últimos dias, Davi contou aos seguidores que criou um perfil próprio nas redes sociais para o empreendimento.

Em vídeos publicados recentemente, Davi Brito chegou a mostrar imagens da fazenda, que conta com uma ampla área verde e um grande lago entre morros. Ele também compartilhou momentos em que montava a cavalo e colhia frutas diretamente do pé, demonstrando entusiasmo com a vida no campo.

"Sempre sonhei ter uma fazenda, com cavalo", disse ele. Ele também revelou que pretende construir uma casa simples na propriedade, realizando um sonho antigo de ter uma fazenda própria. Vale lembrar que Davi investiu parte dos R$ 2,9 milhões recebidos no Big Brother Brasil 24 em compra de imóveis.

Davi Brito confessa ter pedido expulsão de Wanessa Camargo

Vencedor do BBB 24, Davi Brito abriu o coração ao recordar sua participação no reality show da TV Globo. Em entrevista recente ao programa 'Selfie Service', apresentado por Lucas Selfie, o jovem comentou sobre um dos episódios mais polêmicos do confinamento: a expulsão da cantora Wanessa Camargo.

Para quem não se lembra, a artista, que entrou no BBB 24 como participante do time Camarote, foi desclassificada da competição após Davi alegar que foi agredido por ela. Na ocasião, Wanessa teria dado um tapa na perna do colega após uma das festas do programa.

Durante o bate-papo com Lucas Selfie, Davi Brito revelou que seu objetivo em cobrar a produção do reality show era fazer com que, de fato, Wanessa fosse punida por quebrar uma das regras mais importantes do confinamento; confira mais detalhes!

