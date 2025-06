Campeão de A Fazenda, Lucas Viana revela que foi detido em Dubai: 'Assustado'

O influenciador e campeão do reality show A Fazenda 11, Lucas Viana, contou que foi detido em Dubai. Leia o desabafo dele

O influenciador e campeão do reality show A Fazenda 11, Lucas Viana, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 11, para contar que foi detido em Dubai. Na publicação, ele compartilhou que, por causa das dificuldades com o idioma local, não entendeu por que foi abordado pelos policiais e que teve seu dinheiro apreendido.

"Preciso das orações de vocês", iniciou ele. Em seguida, deu mais detalhes do que aconteceu. "Nunca pensei que viveria algo assim... fui detido em Dubai sem saber o motivo. Sem entender a língua, sem conseguir me comunicar", relatou.

E complementou: "Tiraram todo o dinheiro da minha conta e meus cartões de crédito. Sem comer o dia todo. É como se eu tivesse sido jogado em um filme de terror — mas é real. Estou assustado, confuso, com medo e com o coração partido. Só peço uma coisa agora: orem por mim. Eu só quero voltar pra casa". Em seguida, ele mostrou feridas e marcas em seu braço.

Desabafo de Lucas Viana — Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Lucas Viana?

Nascido em Minas Gerais, Lucas Viana é modelo e influencer. Ficou muito conhecido após participar da quarta temporada do reality reality Are You The One? Brasil. Entretanto, depois de uma agressão a outro participante, foi retirado do programa.

Em setembro de 2019, entrou para o elenco da décima primeira temporada do reality rural A Fazenda. O modelo conseguiu 59,17% dos votos e se tornou o grande campeão a atração da Record TV. Além do título de vencedor da edição, o peão faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Na época, agradeceu a sua família pelo apoio fora do confinamento. "Pode parecer clichê, mas eu me desconectei de lá de fora. Chorei, me dediquei nas provas, e me apaixonei por uma pessoa iluminada. Me dediquei com tudo que tinha", declarou o vencedor, de 28 anos.

