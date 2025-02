Campeã do The Voice Kids anuncia fim do noivado e desabafa: 'Fiz o que pude'

A cantora Eduarda Brasil, que venceu o reality musical The Voice Kids, da Globo, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua vida amorosa

A cantora Eduarda Brasil, que ficou famosa em 2018 ao vencer o reality musical The Voice Kids, da Globo, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua vida amorosa. Nesta quarta-feira, 12, a artista compartilhou um texto anunciando o fim de seu noivado com o modelo Meiremberg Carvalho, com quem tem uma filha, Maria Elena.

Na publicação, ela compartilhou uma imagem com a filha em preto e branco. "Acreditem, eu estou tirando coragem e forças nesse momento de onde eu não tenho, mas sei que minha força vem toda de Deus! É difícil ter uma vida pública quando se trata de exposição, e por respeito a relação que tenho com vocês, e nesse momento, por respeito à mim, gostaria de informar que eu e Meiremberg estamos separados", iniciou.

"Sim, estamos separados desde 19 de Janeiro, 2 dias após o aniversário dele, que foi quando eu “assumi” que tínhamos voltado. Estou dizendo isso pois da outra vez que separamos, eu postei logo, por “pressão” da parte dele também, mas dessa vez tive tempo para pensar, já conversamos, e infelizmente não conseguimos nos entender", continuou.

Em seguida, ela lembrou que cresceu com pais separados e não queria isso para sua família. "Agora cá estou eu, com uma filha, e hoje separada. Saliento, eu nunca quis ser a mulher fodon@, que dá conta de tudo sozinha, que cuida de um filho sozinha, mas infelizmente a vida as vezes obriga a gente a certas situações, ou melhor, não culpando o destino, as vezes nós mesmos nos encaminhamos para certas situações, e como eu sempre digo: fazemos consciente".

E continuou: "Mas aí eu parei de ter medo de seguir só, parei de achar que família é só de pai e mãe, até porque ela sempre nos terá (em nome de Jesus). Família é onde há amor, onde há paz, e que Deus sempre encha a minha casa de muito amor e paz mesmo que seja só eu e ela. Não me arrependo em momento algum de ter tido uma filha, pelo contrário, Elena veio pra dar sentido à minha vida!"

Ainda no texto, ela contou que sente "vergonha" do momento que está vivendo. "Digo de corpo e alma, de coração aberto, mesmo não sendo a primeira vez que nos separando, mas sabendo agora que está sendo a última, eu comi o pão que o di@bo amassou ! Dói, dói, e como dói, ver o que você mais queria se despedaçar na sua frente. Ver toda a sua dedicação indo por água abaixo. Pra mim isso representa fracasso, e mesmo não devendo me sentir assim, no momento sinto “vergonha” por isso".

Por fim, garantiu que não houve traição. "Pra finalizar, não houve traição (até onde eu sei), não houve safadeza. Nesse momento eu sinto que fiz o que pude, passei por cima de muita mágoa, de muita coisa pra estarmos juntos, coisas que eu jamais citaria aqui, mas infelizmente chegou ao fim. Ele foi a pessoa por quem eu fiz e faria tudo, foi o meu amor, quem eu escolhi ter um filho, mas devemos saber que ninguém muda ninguém, e ter uma relação com alguém sempre acreditando que o outro vá mudar (falo por ele e por mim), é fadado ao insucesso".

Leia também: Campeã do The Voice Kids anuncia o nascimento da primeira filha

Veja a publicação: