Camilla Camargo rebate sobre Zezé ter sido ausente em sua criação: 'Sempre'

Após ver comentário criticando relação de Zezé com os filhos mais velhos, Camilla Camargo rebate e sai em defesa do cantor, que acabou de ter uma bebê

Pai pela quarta vez, agora ao lado de Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo foi criticado na rede social pela sua paternidade com os herdeiros mais velhos, frutos do casamento vivido com Zilu Camargo. Em sua defesa, a filha do meio, Camilla Camargo, rebateu a suposição.

Ao ver que o internauta disse que o sertanejo não deu a mesma atenção, que está dando para a caçula Clara, para os outros filhos, a atriz fez questão de esclarecer que não foi bem assim. Camilla garantiu que o cantor foi um pai maravilhoso para ela, Wanessa Camargo e Igor Camargo.

"Essa não irá passar o que os primeiros filhos passaram até mesmo em atenção", escreveram. A herdeira de Zezé Di Camargo então rebateu: "Mas meu pai sempre foi um pai incrível para nós três".

O comentário aconteceu em um vídeo do famoso com a Clara, de um mês de vida. No registro, ele apareceu com a bebê nas mãos e falando sobre participar da rotina dela. "Não basta ser pai, tem que participar", disse.

Graciele Lacerda desabafa após críticas sobre fazer 'papel de mãe'

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou chateada ao ver críticas sobre sua maternidade. Compartilhando sua experiência com Clara na rede social, a influenciadora foi alvo de ironias após postar que ficaria com a filha sozinha em uma noite.

"Ontem, eu quis dividir com vocês, eu sou mãe de primeira viagem, tudo é muito novo, tudo é muito novidade pra mim, eu tenho condições de ter pessoas comigo? Tenho, graças a Deus, mas ontem eu comentei que dispensei a enfermeira à noite e à noite eu ia ficar com a Clara sozinha, eu quis dividir com vocês porque isso é real. A maioria das pessoas posta o bonito, o fácil... Mas agora eu entendi, porque quando a gente é real, verdadeiro, quando a gente mostra mesmo, você é julgada, você é criticada", desabafou. Veja o desabafo completo!

