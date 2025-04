Camila Queiroz revela que sua família segue trabalhando: ‘Não sou herdeira’

Em entrevista, a atriz Camila Queiroz compartilha detalhes sobre sua família e relembra a vida antes da fama; saiba detalhes!

A atriz e modelo Camila Queiroz contou que, mesmo com sua fama, sua família segue trabalhando. Ela destacou que “não é herdeira” e, apesar de ter contratado as irmãs, explicou que sua mãe ainda atua como manicure.

"Não tenho preguiça de trabalhar, não sou herdeira. As duas [minhas irmãs] trabalham comigo hoje. Isso é muito importante, ter minha família até nesses momentos, é seguro para mim. Minha mãe é manicure, trabalha até hoje, mas menos do que antes. Agora, as pessoas querem fazer a unha [com Eliane] só para saber de mim" , comentou a atriz em entrevista ao PodDelas.

Camila ainda recordou o período em que trabalhou como modelo, antes da fama. "É uma vida fria, longe de casa, sem saber se comunicar tão bem. Eu sentia falta de quando eu ia visitar um ponto turístico, porque não tinha com quem compartilhar", disse.

A atriz também mencionou que procura manter sua família longe dos holofotes e revelou ter uma conta privada, inacessível ao público geral: "Eu quero preservar minha família. Eu ainda hoje não entendo o interesse das pessoas. Não me vejo como Camila Queiroz, só quando eu incorporo ela para algum trabalho. Em um personagem, na passarela...", revelou a modelo.

Nascida em 27 de junho de 1993, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Camila Queiroz é atriz, apresentadora e modelo. Ao longo da carreira, atuou em produções como Beleza Fatal e Verdades Secretas, além de comandar o reality Casamento às Cegas.

Camila é casada com o ator Klebber Toledo desde 2018. O casal se conheceu em 2016, nos bastidores da novela Êta Mundo Bom!, da TV Globo, durante as gravações, quando contracenaram juntos.

Confira o podcast em que Camila Queiroz compartilha detalhes sobre sua família:

