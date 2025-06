Camila Loures relembra afastamento de Viih Tube e comenta motivo: 'Magoou ela'

A influenciadora digital Camila Loures recordou um episódio envolvendo a também a influenciadora digital Viih Tube. Veja mais!

A influenciadora digital Camila Loures recordou um episódio envolvendo a também a influenciadora digital Viih Tube. O assunto veio à tona durante sua participação no programa 'Sabadou com Virginia', exibido no sábado, 21, no SBT.

Durante a atração, Camila relembrou o motivo do afastamento entre elas. Antes da gravação de um podcast, Viih pediu para não ser questionada sobre o tempo de gestação da filha. Porém, ao final do programa, Camila perguntou: “Por que ela não queria falar com quantas semanas a Lua estava?”, ressaltando que era uma pergunta diferente.

“Juro que não foi na maldade, nem na intenção de deixar ela em saia justa. Mas magoou ela. Aí eu fui fazer uma festa na minha casa, uma amiga chamou ela e ela falou ‘não tô boa com a Camila’. E minha amiga me contou, e eu falei: ‘Uai, não tenho nada contra ela’", continuou.

Em seguida, ela contou que entrou em contato com Viih Tube, que disse estar chateada com o episódio do podcast. Com isso, Camila pediu perdão. Tempos depois, Viih Tube lançou seu livro e compartilhou sobre o episódio.

“Ela contou a situação e todo mundo entendeu que era comigo. Aí eu vi o quão desnecessário foi. Só me restou pedir perdão de novo”, declarou Camila. Mas a amizade ainda não voltou ao que era antes: “Agora tá resolvido. Mas o follow não voltou”.

Viih Tube já falou sobre desentendimento com Camila Loures

Recentemente, , Viih Tube e Eliezer lançaram um livro revelando os bastidores da gestação e da chegada de sua primeira filha, Lua, que está com dois anos. Em um dos capítulos, eles recordam que não queriam compartilhar a idade gestacional da filha nem a previsão para o nascimento, mas foram pressionados durante uma entrevista.

“Eu sabia que era pura maldade, porque ela tentou perguntar, de outra forma, algo que eu já havia dito que não responderia. Eu tinha sido clara: não quero tocar no assunto. Então, na hora, minha resposta foi dizer que eu não falava sobre isso por uma questão de privacidade, porque não queria que soubessem quando Lua estivesse para nascer. Mas não foi por isso”, ela relembrou no livro.

