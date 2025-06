Camila Alves celebra os 13 anos de casamento com Matthew McConaughey

A modelo brasileira Camila Alves fez homenagem ao seu casamento com o ator norte-americano Matthew McConaughey

A modelo brasileira Camila Alves está em festa nesta segunda-feira, 9, ao celebrar o seu aniversário de casamento com o ator norte-americano Matthew McConaughey. Os dois estão juntos há 13 anos e marcaram a data especial com recados nas redes sociais.

Ela compartilhou uma mensagem em português e inglês junto com uma foto romântica do casal. “Comemorando hoje... Eu nunca entendi o significado sagrado do casamento até te conhecer... Para todos os outros casais que comemoram seu aniversário, façam uma pausa para apreciar o significado do porquê e como vocês se uniram...", escreveu.

Por sua vez, Matthew compartilhou um vídeo divertido falando sobre o aniversário de casamento. “O casamento é diferente do namoro. Você corre quando namora com alguém, mas você não corre para fora de um casamento. Você senta e conserta as coisas. São duas pessoas que cresceram de formas diferentes”, afirmou ele.

Camila e Matthew se conheceram em 2006 e se casaram em 9 de junho de 2012. Juntos, ees tiveram 3 filhos: Levi, de 16 anos, Vida, de 15 anos, e Livingston, de 12 anos.

Matthew McConaughey já passou o Carnaval no Brasil

Em sua segunda vinda ao Brasil, Matthew McConaugheyconheceu o Carnaval do Rio de Janeiro pela primeira vez em 2009. Ao lado de sua amada, Camila Alves, ele curtiu o Carnaval em Ipanema. O ator, que foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People em 2005, veio ao Brasil para participar da celebração.

No ano, o astro deixou de lado o Oscar, a maior premiação do cinema norte-americano, para aproveitar a folia do Carnaval no Rio de Janeiro ao lado da mulher. Ele marcou presença no Camarote da Brahma, na Marquês de Sapucaí. O ator estava muito empolgado com o espetáculo e, mesmo sendo amador, participou como percussionista.

"Toco como hobby. Às vezes, bem, às vezes, não, mas gosto muito. É a segunda vez que venho ao Brasil, mas a primeira no sambódromo. Quem sabe ano que vem eu não desfilo?", sugeriu, ao lado de sua mulher, a modelo brasileira Camila Alves, com quem tem três filhos.