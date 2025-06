Calita Franciele relembra momento marcante na relação com Amado Batista

A esposa do cantor Amado Batista, Calita Franciele resgatou alguns momento de sua relação ao lado do artista, incluindo um momento marcante

A esposa do cantor Amado Batista, a Miss Universe Mato Grosso Calita Franciele usou as redes sociais nesta quinta-feira, 13, para celebrar o Dia dos Namorados. Na publicação, ela resgatou alguns momento de sua relação ao lado do amado, incluindo o momento em que foi pedida em casamento.

Na publicação, ela relembrou que o pedido especial aconteceu em uma vista de tirar o fôlego em Fernando de Noronha. Ela também mostrou cliques românticos com o cantor. "Feliz dia dos namorados para quem eu procurava até o dia que ele me encontrou", ela celebrou.

O relacionamento de Amado Batista e Calita Franciele

Vale lembrar que Amado Batista e Calita Franciele estão juntos desde meados de junho do ano passado, mas só assumiram publicamente o romance nas vésperas do Natal. Na ocasião, após ser questionada pelo público sobre a relação com o cantor, a jovem confirmou a relação e contou que estava apaixonada.

Em março, o casal oficializou a união no civil com a presença de familiares e amigos próximos. A cerimônia intimista aconteceu em um cartório de Água Boa, no Mato Grosso. Dias depois, realizaram uma bela cerimônia de casamento religiosa. Para subir ao altar, Calita usou um vestido branco volumoso e sem alças. Amado Batista, por sua vez, escolheu um terno elegante em tom de azul claro e uma camisa social branca. Veja todos os detalhes!

Quem é a esposa de Amado Batista?

Miss Mato Grosso Universe 2024, Calita Franciele Miranda de Souza tem 23 anos, é bióloga de formação, apaixonada por espanhol, ama viagens e estar em família. Em seu perfil oficial no Instagram, que atualmente já soma mais de 300 mil seguidores, a moça costuma compartilhar sua rotina de autocuidado.

