Caio Cerqueira e Luan Alencar: Entenda o que aconteceu por causa de ciúme

Os influenciadores digitais Caio Cerqueira e Luan Alencar viraram notícia na internet nesta semana por causa de rumores de agressão. Os dois deixaram os fãs e amigos preocupados após aparecerem com os rostos machucados durante uma viagem para Paris, na França, e a volta ao Brasil. Entenda o que aconteceu com eles:

Os primeiros rumores diziam que eles teriam brigado durante uma festa na Europa e teriam trocado agressões. Inclusive, a mãe de Luan, Helida Alencar, apareceu nas redes sociais para dizer que teria acontecido uma traição na festa e troca de socos e chutes.

As declarações dos dois nas redes sociais

Logo depois do início dos rumores viralizarem na internet, Luan apareceu na internet para dizer que estava em um hospital com amigos. “Nunca imaginei que um dia viveria algo tão doloroso. Estou tentando processar tudo o que aconteceu, mas por sorte, não estou sozinho. Meus amigos estanho ao meu lado, me acolhendo e me dando forças nesse momento em que eu mais preciso, antes que falem, eles estiveram comigo desde o acontecido por chamada de vídeo. Todos viram tudo, inclusive minha mãe. Estou no hospital, passando por todos os exames necessários. A dor física é grande, mas a do coração é ainda maior. Mesmo assim, eu sei que vou me reerguer, porque dentro de mim existe mais luz do que qualquer violência. Já tomei as medidas necessárias para me proteger. Obrigado, de verdade, a cada mensagem, a cada oração, a cada demonstração de carinho. Espero que tudo fique bem, vou descansar e assim que estiver melhor, apareço aqui”, disse ele.

Por sua vez, Caio contou que Luan já teria sido agressivo no namoro deles. “E sempre foi assim, eu passando por diversas situações por agressão, mas continuando em um relacionamento que eu estava com dependência emocional, pensando que ‘era normal’ tudo isso e que se resolvia com apenas um pedido de desculpa. Isso não foi nada em comparação das coisas que ele já chegou ter feito comigo”, afirmou ele.

Inclusive, Caio foi a uma delegacia de polícia. “Indo na delegacia fazer o meu B. O. e tomar minhas medidas protetivas”, disse ele, e completou: “Ocorrência feita, agora indo para o exame de corpo de delito”.

Luan Alencar anuncia o fim do namoro

Em casa, Luan Alencar voltou a aparecer na internet para informar que o namoro com Caio Cerqueira não teria como seguir em decorrência da briga. “Eu não vou ficar mais rendendo esse circo e nem nada. Só quero falar que é cada um para o seu lado agora. Eu espero que ele seja feliz. Agressão de ambas as partes. A partir do momento em que o relacionamento chega nesse nível, não tem possibilidade alguma de continuar e de dar certo. Todo o carinho do mundo para ele, todo o respeito. Eu quero muito que ele seja feliz e eu quero ser feliz porque eu preciso. Vida que segue. Obrigado por todo o apoio e outra hora eu apareço por aqui”, afirmou.

Nota oficial dos advogados

Logo depois, os advogados de Caio Cerqueira compartilharam uma nota de esclarecimento nas redes sociais para informarem como foi a briga. “Diante das notícias que vêm sendo veiculadas sobre suposta agressão ocorrida em Paris, o influenciador Caio Ires Cerqueira esclarece que não houve traição, como foi divulgado, e que as agressões não partiram de forma unilateral. O que ocorreu foi uma discussão motivada por ciúmes de ambas as partes durante uma festa, da qual resultou em um desentendimento em que Caio e Luan se agrediram. O próprio episódio se encerrou ainda durante a viagem, tendo os dois feito as pazes no voo de retorno ao Brasil”, informaram.

E completaram: “Caio lamenta profundamente a repercussão que o caso tomou e reforça que repudia qualquer forma de violência, estando à disposição para colaborar com as autoridades competentes a fim de que os fatos sejam apurados com justiça e equilíbrio. Ressalta, ainda, a importância de se evitar julgamentos precipitados e a propagação de informações distorcidas que apenas ampliam a dor dos envolvidos. Por fim, diante das acusações injustas e das tentativas de macular sua honra, imagem e dignidade, informa que sua equipe jurídica está adotando todas as medidas cabíveis para resguardar seus direitos e responsabilizar aqueles que têm divulgado informações falsas ou ofensivas a seu respeito”.

A história do relacionamento de Caio Cerqueira e Luan Alencar

Caio Cerqueira, de 24 anos, e Luan Alencar, de 20 anos, se conheceram no reality show O Rancho do Maia e logo engataram um romance. Eles ficaram inseparáveis e conquistaram os fãs com o compartilhamento de momentos especiais do casal em viagens e no dia a dia.

Em entrevista exclusiva na Ilha de CARAS, os dois fizeram um ensaio fotográfico juntos e falaram sobre a paixão que viviam naquela época. “Muitos se identificam com a gente, falam que saíram da depressão nos vendo. Se descobriram também, por conta da nossa história. Tinham medo de se assumir para a família, amigos, pais. Nossa história, do jeito que foi, a galera abraçou. A gente ama muito esse carinho e faz de tudo para dar atenção“, disse Caio.

Inclusive, eles comentaram sobre a representatividade de serem famosos sendo um casal gay. “Eu sinto que é uma representatividade muito grande. Nunca vou esquecer quando a gente foi para Campinas e conversamos com uma mãe, seguidora nossa, ao lado da filha. Essa mãe sempre teve a mente mais tradicional, sempre pensou de uma forma diferente, não aceitava nada. A filha nem tinha coragem de contar que era bi. Quando conversamos com elas, a mãe passou a aceitar melhor a filha”, relembrou Luan.

“Minha cidade natal é bem pequena. Todo mundo de lá nos abraçou, todo mundo ama a gente! Sinto que foi uma coisa muito boa para a comunidade LGBTQIPAN+ porque a gente quebrou barreiras, mudou os pensamentos de pessoas que eram homofóbicas. Hoje em dia, elas conseguem olhar de uma forma diferente, conseguem enxergar que existe amor independentemente do sexo ou gênero. Me sinto feliz em passar essa mensagem”, concluiu Caio. Leia a entrevista completa clicando aqui.

Previous Next