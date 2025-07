Caio Castro surge em clima de romance com affair em fotos inéditas

A atriz Vitória Bohn chamou atenção dos seguidores ao compartilhar, nesta terça-feira, 15, novos registros românticos ao lado do ator Caio Castro

A atriz Vitória Bohn chamou atenção dos seguidores ao compartilhar, nesta terça-feira, 15, novos registros românticos ao lado do ator Caio Castro. O casal apareceu em cliques apaixonados durante dias de descanso em Algarve, região paradisíaca de Portugal.

Nas imagens, os dois posaram abraçados, em clima de romance, usando trajes de banho enquanto aproveitavam um dia de sol na praia. "Com amor, de Algarve", escreveu a atriz ao compartilhar os momentos nas redes sociais.

Nos comentários, os fãs deixaram elogios. "Muito feliz por esse amor que só podia dar certo", disse uma. "Casal lindo, Deus abençoe que sejam felizes", falou outra. "Gatos né, gente, que Deus abençoe", elogiou uma terceira pessoa.

Caio Castro postou as primeiras fotos com Vitória no último domingo, 13. As fotos mostraram os dois andando a cavalo e curtindo um chalé perto da natureza no maior clima de romance. Porém, eles ainda não se pronunciaram sobre qual é o status da aproximação deles.

Quem é Vitória Bohn?

Vitória Bohn é gaúcha, natural da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ela começou sua jornada artística ainda na adolescência, quando passou a estudar teatro em Porto Alegre. Sua estreia na televisão aconteceu aos 18 anos, na minissérie Redenção (2018), uma produção do Prime Video ambientada em um universo pós-apocalíptico.

Em 2022, Vitória interpretou Lou na novela Cara e Coragem, da TV Globo. Na história, sua personagem viveu um relacionamento abusivo com Renan (interpretado por Bruno Fagundes). Além da atuação, Vitória também investe na carreira de influenciadora digital e tem cerca de 100 mil seguidores nas redes sociais.

