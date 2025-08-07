CARAS Brasil
  Caio Castro posta foto romântica com nova namorada; veja
Atualidades / Amor!

Caio Castro posta foto romântica com nova namorada; veja

Ator Caio Castro posta clique ao lado de sua nova namorada, atriz Vitória Bohn, de 23 anos, e chama a atenção; confira o registro

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 11h37 - Atualizado às 12h34

Caio Castro posta foto com a namorada
Caio Castro posta foto com a namorada - Reprodução/Instagram

O ator Caio Castro compartilhou uma nova foto ao lado de sua namorada, a atriz Vitória Bohn, e 23 anos. Nesta quarta-feira, 06, o famoso publicou uma série de cliques de seus últimos dias e abriu a publicação ao lado da amada.

Recebendo um carinho dela na selfie tirada no espelho, o artista posou no registro romântico. "Camera rolow", escreveu ele na legenda sobre os cliques que existem em seu celular.

Nos comentários, Vitória Bohn deixou um recado cheio de amor para o companheiro. "A vida fica muito mais bonita com você", declarou-se a jovem para o galã.

Ainda nos últimos dias, a atriz publicou um momento coladinha com Caio Castro. O registro foi feito após eles publicarem as primeiras fotos juntos na rede social.

Para quem não acompanhou, o casal assumiu o relacionamento há algumas semanas. Caio Castro postou as primeiras fotos com Vitória no domingo, 13. As fotos mostraram os dois andando a cavalo e curtindo um chalé perto da natureza no maior clima de romance. Porém, eles ainda não se pronunciaram sobre qual é o status realmente é o deles.

Caio Castro posta foto com a namorada
Caio Castro posta foto com a namorada - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Vitória Bohn?

Vitória Bohn é gaúcha, natural da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ela começou sua jornada artística ainda na adolescência, quando passou a estudar teatro em Porto Alegre. Sua estreia na televisão aconteceu aos 18 anos, na minissérie Redenção (2018), uma produção do Prime Video ambientada em um universo pós-apocalíptico. 

Em 2022, Vitória interpretou Lou na novela Cara e Coragem, da TV Globo. Na história, sua personagem viveu um relacionamento abusivo com Renan (interpretado por Bruno Fagundes). Além da atuação, Vitória também investe na carreira de influenciadora digital e tem cerca de 100 mil seguidores nas redes sociais.

Saiba mais sobre Caio Castro

  • Nome completo: Caio de Castro Castanheira

  • Data de nascimento: 22 de janeiro de 1989

  • Idade: 36 anos

  • Naturalidade: São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil

  • Profissão: Ator, apresentador, piloto automobilístico e empresário

  • Residência: Rio de Janeiro

  • Início na TV: Participou do quadro "Concurso Casal Malhação" no programa Caldeirão do Huck, sendo escolhido para integrar o elenco da 15ª temporada de Malhação em 2008, onde permaneceu por três temporadas interpretando Bruno Oliveira Guimarães.

  • Principais novelas:

    • Ti Ti Ti (2010) – Edgar Sampaio

    • Fina Estampa (2011) – José Antenor da Silva Pereira

    • Amor à Vida (2013) – Michel Gusmão

    • Novo Mundo (2017) – Dom Pedro I

    • A Dona do Pedaço (2019) – Rock Macondo

    • Todas as Flores (2022) – Pablo Xavier Barreto

  • Cinema: Estreou no filme A Grande Vitória (2014), interpretando Max Trombini. Também participou de Travessia (2015) e Esposa de Aluguel (2022)

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

