Caio Castro posta foto romântica com nova namorada; veja

Ator Caio Castro posta clique ao lado de sua nova namorada, atriz Vitória Bohn, de 23 anos, e chama a atenção; confira o registro
O ator Caio Castro compartilhou uma nova foto ao lado de sua namorada, a atriz Vitória Bohn, e 23 anos. Nesta quarta-feira, 06, o famoso publicou uma série de cliques de seus últimos dias e abriu a publicação ao lado da amada.
Recebendo um carinho dela na selfie tirada no espelho, o artista posou no registro romântico. "Camera rolow", escreveu ele na legenda sobre os cliques que existem em seu celular.
Nos comentários, Vitória Bohn deixou um recado cheio de amor para o companheiro. "A vida fica muito mais bonita com você", declarou-se a jovem para o galã.
Ainda nos últimos dias, a atriz publicou um momento coladinha com Caio Castro. O registro foi feito após eles publicarem as primeiras fotos juntos na rede social.
Para quem não acompanhou, o casal assumiu o relacionamento há algumas semanas. Caio Castro postou as primeiras fotos com Vitória no domingo, 13. As fotos mostraram os dois andando a cavalo e curtindo um chalé perto da natureza no maior clima de romance. Porém, eles ainda não se pronunciaram sobre qual é o status realmente é o deles.
Ver essa foto no Instagram
Vitória Bohn é gaúcha, natural da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ela começou sua jornada artística ainda na adolescência, quando passou a estudar teatro em Porto Alegre. Sua estreia na televisão aconteceu aos 18 anos, na minissérie Redenção (2018), uma produção do Prime Video ambientada em um universo pós-apocalíptico.
Em 2022, Vitória interpretou Lou na novela Cara e Coragem, da TV Globo. Na história, sua personagem viveu um relacionamento abusivo com Renan (interpretado por Bruno Fagundes). Além da atuação, Vitória também investe na carreira de influenciadora digital e tem cerca de 100 mil seguidores nas redes sociais.
Nome completo: Caio de Castro Castanheira
Data de nascimento: 22 de janeiro de 1989
Idade: 36 anos
Naturalidade: São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil
Profissão: Ator, apresentador, piloto automobilístico e empresário
Residência: Rio de Janeiro
Início na TV: Participou do quadro "Concurso Casal Malhação" no programa Caldeirão do Huck, sendo escolhido para integrar o elenco da 15ª temporada de Malhação em 2008, onde permaneceu por três temporadas interpretando Bruno Oliveira Guimarães.
Principais novelas:
Ti Ti Ti (2010) – Edgar Sampaio
Fina Estampa (2011) – José Antenor da Silva Pereira
Amor à Vida (2013) – Michel Gusmão
Novo Mundo (2017) – Dom Pedro I
A Dona do Pedaço (2019) – Rock Macondo
Todas as Flores (2022) – Pablo Xavier Barreto
Cinema: Estreou no filme A Grande Vitória (2014), interpretando Max Trombini. Também participou de Travessia (2015) e Esposa de Aluguel (2022)
Xarque da Gaby
Gaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'
|Caio Castro posta foto romântica com nova namorada; veja
|Sushi em Casa marca presença no iFood Move 2025
|Saiba quem deve substituir MC Livinho no Dança dos Famosos 2025
|Médico alerta para dieta de Gaby Amarantos: 'Arriscada'
|Caçulinha, músico do Domingão do Faustão, ganha homenagem um ano após sua morte
|Thiago Nigro explica escolha de comunhão total de bens em união com Maíra Cardi
|Tarólogo faz previsão para Virginia e Zé Felipe: ‘Pode não ser agora’
|Marcelo Argenta sobre retorno de Lauro em Êta Mundo Melhor: 'Mais evidência'
|Gaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'
|Atriz de Grey’s Anatomy relata susto ao descobrir doença autoimune