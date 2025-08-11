CARAS Brasil
Atualidades / Família

Caio Blat faz rara aparição com o filho de 22 anos durante jantar

O ator Caio Blatusou as redes sociais neste final de semana para compartilhar um registro raro ao lado do filho mais velho, Antonio Blat

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 11/08/2025, às 12h47

Caio Blat
Caio Blat - Foto: Reprodução/Instagram

O ator Caio Blat usou as redes sociais neste final de semana para compartilhar um registro raro ao lado do filho mais velho, Antonio Blat. O jovem de 22 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a cantora e psicóloga Ana Ariel, vive longe dos holofotes e está se formando em Design Digital.

Para celebrar o Dia dos Pais, os dois posaram juntos em um jantar em um restaurante italiano em São Paulo. Ao divulgar detalhes do local, ele aproveitou para se declarar ao herdeiro. "O Tom entrou na minha vida bem cedo. Eu tinha 20 e poucos anos e foi uma das melhores escolhas que já fiz porque ele se tornou um homem forte e lindo".

Caio Blat posa com o filho mais velho, Antônio Foto: Reprodução/Instagram
Caio Blat posa com o filho mais velho, Antônio Foto: Reprodução/Instagram

Os filhos de Caio Blat

Antônio é filho adotivo de Caio Blat com sua primeira esposa, Ana Ariel. Os dois oficializaram a união em 2001, e ficaram casados por três anos.  O ator e o herdeiro ficaram anos sem se ver e voltaram a conviver em 2018. Em 2021, quando Antonio completou 18 anos, o ator falou sobre a relação deles.

"Filho, estou muito feliz que realizamos o sonho de conhecer o Japão juntos no seu aniversário de 18 anos. E nem precisamos sair de Campinas! Você é um homem forte, honrado, e doce, e me orgulha muito. Que todos seus sonhos se realizem!"

Caio Blat também é pai de Bento, de 15 anos, fruto do casamento dele com a atriz Maria Ribeiro, de 49. Recentemente, os dois posaram juntos durante o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Relembre!

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

caio blatAntonio Blat

