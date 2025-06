Caio Blat faz aparição rara com o filho de 15 anos e detalhe impressiona

O ator Caio Blat, de 45 anos, posa ao lado do filho caçula, Bento, de 15 anos, fruto do casamento dele com a atriz Maria Ribeiro

Na noite desta quarta-feira, 4, o ator Caio Blat, de 45 anos, surgiu ao lado do filho, Bento, de 15 anos, durante o Prêmio da Música Brasileira, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro . A aparição rara dos dois juntos chama a atenção para o tamanho do jovem , que está na altura do pai. O caçula do artista é fruto do casamento dele com a atriz Maria Ribeiro, de 49.

Blat ainda é pai de Antônio, de 20 anos, de seu relacionamento com Ana Ariel.

Confira, abaixo, o registro de pai e filho juntos na ocasião:

Caio Blat surge ao lado do filho durante Prêmio da Música Brasileira no Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Foto: Webert Belicio/ Agnews

Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira

O Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, que acontece na noite desta quarta-feira, 4, tem como objetivo valorizar a música brasileira, no sentido de reconhecer talentos e aproximar o público desta indústria. Anteriormente conhecido como Prêmio da Música Brasileira, esta é a 32ª edição e terá como homenageado a a dupla Chitãozinho & Xororó.

A programação da premiação começou às 18h com o desfile no tapete azul. A cerimônia de entrega dos prêmios começa às 21h.

Caio Blat defende novelas mais curtas

Em janeiro, Caio Blat falou sobre o fim do contrato de 25 anos com a TV Globo e a sua estreia em Beleza Fatal, da HBO Max. Em entrevista coletiva, ele confessou:

"A gente cansou de fazer novelas de 180, 200 capítulos. Agora, a gente tem o mesmo tempo para fazer 40 capítulos, isso é um privilégio. A novela não tem barriga, não tem repetição. É o formato dos sonhos, porque acontece tudo o tempo inteiro – um texto dinâmico e brilhante do Rapha (Montes, escritor)”, disse. Leia a entrevista na íntegra!

