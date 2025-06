Cafu presenteia Papa Leão XIV com item especial em viagem a Roma

O ex-jogador de futebol Cafu compartilhou fotos de seu encontro com o Papa Leão XIV e revelou que o presenteou com item especial

O ex-jogador de futebol Marcos Evangelista de Morais, o Cafu, viveu um momento bastante especial nesta quarta-feira, 11. O atleta, que está em Roma para acompanhar o Jubileu do Esporte, conheceu pessoalmente o Papa Leão XIV, novo líder da Igreja Católica.

Durante o encontro com o pontífice, Cafu o presenteou com uma camisa da Seleção Brasileira autografada. Por meio das redes sociais, o vencedor da Copa do Mundo de 2002 compartilhou alguns registros da ocasião em que entregou o item ao religioso.

"Um momento especial, em um dia especial para nossa Seleção Brasileira. Somos a única nação presente em todas as Copas do Mundo e agora com a benção para seguirmos rumo ao Hexa. Eu acredito", declarou o ex-jogador de futebol.

Vale lembrar que o Papa Leão XIV foi escolhido no conclave papal no dia 8 de maio de 2025. O religioso é o sucessor do Papa Francisco, falecido em 21 de abril aos 88 anos.

Por que Leão XIV? Entenda a escolha do nome do novo papa

No dia 8 de maio, o conclave no Vaticano marcou um novo capítulo na história da Igreja Católica. Com pelo menos 89 dos 133 votos, o cardeal americano Robert Francis Prevost foi eleito novo papa e surpreendeu ao adotar o nome Leão XIV.

Mas afinal, qual o simbolismo e significado deste nome? 'Leão XIV' remete a duas figuras fundamentais do catolicismo. De um lado, temos Leão I, o Magno, papa conhecido por deter Átila, o rei dos hunos, às portas de Roma, em 452, e por evitar a destruição da cidade anos depois ao intervir junto aos Vândalos.

Além de seu papel pacificador, Leão Magno teve influência decisiva no Concílio de Calcedônia e foi o primeiro a receber o título de "Magno", além de ser reconhecido como Doutor da Igreja. Já do outro, temos Leão XIII, que governou a Igreja de 1878 a 1903 e ficou conhecido por sua visão social avançada para a época.

Sua encíclica Rerum Novarum lançou as bases da Doutrina Social da Igreja, abordando direitos trabalhistas, justiça social e estabelecendo um diálogo com o pensamento moderno, sem perder a essência doutrinal.

Para estudiosos do Vaticano, ao escolher esse nome, o novo papa sinaliza a intenção de equilibrar a solidez doutrinária e pastoral de Leão Magno com a abertura ao diálogo moderno e o olhar social de Leão XIII. A decisão é interpretada como um gesto que busca conciliar tradição e renovação no comando da Igreja.

