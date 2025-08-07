CARAS Brasil
  2. Caçulinha, músico do Domingão do Faustão, ganha homenagem um ano após sua morte
Atualidades / Família

Caçulinha, músico do Domingão do Faustão, ganha homenagem um ano após sua morte

Caçulinha, que ficou conhecido por suas participações no Domingão do Faustão, recebeu uma homenagem da família no dia em que sua morte completou 1 ano

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 07/08/2025, às 12h01

Caçulinha e Faustão na Globo
Caçulinha e Faustão na Globo - Foto: Reprodução/Globo

O cantor e compositor Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, recebeu uma homenagem da família no dia em que sua morte completou 1 ano. Na última terça-feira, 5, os sobrinhos dele fizeram uma publicação nas redes sociais em que contaram que conservam o piano do tio e chegaram a chamar profissionais para afiná-lo, lembrando que o parente, que se tornou conhecido por suas participações no Domingão do Faustão, não suportava ver o instrumento desafinado.

"Oi tio! Como estão as coisas por aí? Por aqui, neste ano, tudo caminhando … muita saudade de você! Como você faz falta na mesa da copa da casa da mamãe, no almoço de domingo, nos telefonemas matutinos. O piano tá mais quieto, mandamos afinar, porque piano desafinado você nunca suportou. Muito amigos seus partiram desse mundo, aí deve estar animado. Do jeito que você sempre gostou. Pegamos a vitrola pra ouvir seus discos … a música é eterna! Você também! Te amamos!", escreveram. 

A morte de Caçulinha

Caçulinha, morreu aos 86 anos em agosto de 2024. Ele estava internado há cerca de dez dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, mas não resistiu às sequelas de um infarto. "Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas , gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte", diz trecho do comunicado publicado no perfil do artista, nas redes sociais.

Trajetória de Caçulinha

Caçulinha ficou conhecido por suas participações no Domingão do Faustão, onde foi responsável por comandar a trilha sonora ao vivo do programa por mais de duas décadas. Nascido em 1938, em uma família de músicos, ele começou a carreira cedo e, aos 20 anos, já tocava diversos instrumentos — como piano, violão, acordeão e escaleta — se apresentando em boates da noite paulistana.

Antes da parceria de longa data com Faustão, Caçulinha marcou presença em diversos programas de TV, como Essa Noite se Improvisa, Raul Gil, Ratinho, Os Trapalhões, Balão Mágico, Clube do Bolinha, Almoço com as Estrelas, Perdidos na Noite, A Praça é Nossa, entre outros.

Ao longo da carreira, gravou 31 discos de vinil. O último foi lançado em novembro de 2019, em comemoração aos seus 60 anos dedicados à música e à televisão brasileira.

Juliana Dracz

