Cacau Protásio conta motivo de término de relacionamento

Cacau Protásio desabafa sobre fase solteira e revela motivo de seu antigo relacionamento ter chegado ao fim: “O meu último namorado...”
Publicado em 05/09/2025, às 18h02
A atriz Cacau Protásio usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 5, para desabafar com seus fãs. Ela comentou sobre o fim de seu relacionamento com Luan Pedro, um mecânico industrial 14 anos mais novo. A artista revelou que sofreu algumas traições ao longo de seu antigo namoro.
A artista disse que terminou seu relacionamento com Luan após descobrir uma traição. “Fui traída pelo meu último namorado. Fui muito traída e a menina entrou em contato com o meu empresário para falar que ele namorava ela... Ele estava aqui na minha casa, terminei e mandei ele embora. Eu com 50 anos vou ficar atrás de um moleque?!”, revelou a famosa em seus stories.
Cacau contou que, quando terminou, outro pretendente a chamou para conversar. No entanto, a atriz apenas demonstrou grande frustração. “Outro homem, sabendo que terminei, falou, 'quero ficar com você, terminei com a minha namorada'. Esse cara, a gente quase ficou um tempo lá atrás, só que nunca rolou. E ele namora! Falou: 'Terminei, estou sozinho, vamos nos encontrar'. Eu pedi a Deus, 'Se o Senhor achar que vale a pena, que ele consiga chegar até mim, se não for para acontecer, que ele não consiga'. Olhei nos Stories e ele estava com a menina”, disse a famosa decepcionada.
“O que está acontecendo com esses homens? Por que a grande maioria deles é mentirosa, enganadora? Para quê? Não tem necessidade, Se agirem com a verdade, ganham muito mais. Hoje tem internet aí e a gente consegue ver quando vocês mentem”, questionou a artista. “Tem uns que querem quantidade e não relacionamento saudável e de parceria”, pontuou ela.
Apesar de ainda não ter encontrado um bom partido, Cacau relembrou sua relação com seu ex-marido. O relacionamento dos dois não deu certo, mas ela destacou que não foi por falta de tentativa. “Com o meu ex-marido foram outras questões. Que eu saiba, ele nunca me traiu Eu nunca traí. A gente tentou muito, fez terapia, procurou Deus... Mas infelizmente a gente não quis atrasar a vida um do outro e cada um seguiu o seu caminho. Mas o meu último namorado me botou chifre”, relembrou ela.
