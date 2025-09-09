Bruno Gagliasso faz post enigmático após mensagem de Luana Piovani

Bruno Gagliasso faz post com mensagem enigmática nas redes sociais depois de Luana Piovani responder comentário de fã sobre o ator

O ator Bruno Gagliasso agitou as redes sociais com um post enigmático. Nos stories do Instagram, ele compartilhou um recado sobre ficar longe de fofocas e pessoas problemáticas e os fãs logo apontaram que poderia ser uma indireta.

Isso porque, antes do post dele, a atriz Luana Piovani alfinetou o ator. Tudo começou quando Piovani fez um desabafo na internet sobre a situação dos moradores de Fernando de Noronha, que estariam enfrentando problemas de abastecimento de água. Então, um seguidor dela marcou Bruno Gagliasso e a esposa, Giovanna Ewbank, nos comentários ao comentar que eles são “defensores da ilha”. Ao ver o post, Piovani disse: “Cadê? Eles têm pousada aqui, é?”.

Depois da repercussão do comentário de Piovani, Gagliasso fez o post enigmático nas redes sociais. A mensagem dizia: “Algumas pessoas me inspiram tanto a nunca ser como elas. É tão bom ficar longe de fofocas, pessoas problemáticas”.

Por enquanto, os envolvidos não fizeram mais comentários sobre o assunto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

A renovação dos votos de Luana Piovani e Bruno Gagliasso

A renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso aconteceu neste sábado, 09, no rancho da família, localizado em Membeca, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro. Um dia após a grande comemoração, o casal postou as fotos oficiais do evento em sua rede social.

Com a paisagem deslumbrante da natureza do local, os pombinhos apareceram radiantes renovando seus votos após 15 anos do primeiro casamento. Usando seu vestido com toque antigo, a apresentadora surgiu ao lado do marido e dos filhos, celebrando o amor deles.

"Eu não quero acordar desse sonho! Que emoção estar com meus filhos, minha família e amigos que eu amo nesse momento tão especial das nossas vidas! Hoje vai ter chuva de posts… tudo bem neh gente?", escreveu ele na legenda.

Já Bruno Gagliasso publicou uma declaração: "Eu te amo, Giovanna Ewbank. E isso resume tudo o que posso te dizer. Amo a sua risada. Amo a sua coragem. Amo a sua companhia. Amo as suas ideias. Amo a sua beleza. Ah! E que beleza… Todos os dias me impressiono com sua força. E me inspiro em você para ser um ser humano melhor".

A renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Foto: Reprodução/Instagram

A renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Foto: Reprodução/Instagram

A renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Foto: Reprodução/Instagram