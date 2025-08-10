Bruno fala sobre conciliar carreira e paternidade: 'A estrada é linda, mas afasta'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor sertanejo Bruno abriu o jogo sobre os desafios de equilibrar a carreira com a família

No clima de celebração do Dia dos Pais, o cantor Bruno, da dupla sertaneja com Marrone, abriu o coração sobre a paternidade. O artista é pai dos gêmeos Maria Eduarda e Enzo Rabelo, de 17 anos, frutos de seu relacionamento com Marianne Rabelo, e de Vinícius, de 29 anos, de uma relação anterior. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista falou sobre sua jornada como pai, os desafios de conciliar carreira e lar, e as lições que leva para a vida.

Bruno começou contando qual foi o momento mais marcante da paternidade. "Sem dúvida, as primeiras vezes que peguei meus filhos no colo. É um sentimento que não dá para explicar", confessou. O artista também apontou outra situação: "A primeira vez que sobem no palco, para nós músicos, é algo muito especial também", disse ele, que não esconde a felicidade ao ver o filho, Enzo, seguir a carreira musical.

O cantor ainda contou que a paternidade trouxe alguns ensinamentos. "Aprendi a ter mais paciência, a entender que o tempo das crianças é diferente do nosso, e que às vezes a gente precisa desacelerar para aproveitar de verdade", revelou ele, que tenta passar para os filhos os aprendizados que teve com o pai, Deusdedites Felix de Miranda, que morreu em 2022. "Eu me emociono sempre que falo do meu pai, ele foi um homem e tanto para todo mundo que o conheceu. Ensinou as melhores coisas, a respeitar todo mundo, e tento ser igual", afirmou.

Desafios da paternidade

Um dos grandes nomes da música sertaneja ao lado de Marrone, Bruno afirmou que conciliar a carreira com a presença em casa é um dos grandes desafios da sua vida. " A estrada é linda, mas ela afasta a gente de momentos que não voltam ", confessou.

Ele também tenta equilibrar a vida pública com a paternidade. "Eu tento separar bem, mas, por exemplo, com o Enzo, que as pessoas conhecem mais por estar na estrada, acabou tendo a vida mais exposta e ele também é cantor. Então, a gente tenta balancear. Quando estou em casa, não sou o Bruno, sou só o pai. Desligo a chavinha e vivemos o que realmente importa", ressaltou.

O cantor contou que, no início, os filhos não compreendiam totalmente sua fama. "No começo, acho que é difícil para toda criança. Começaram a entender quando ficaram mais velhos, que começaram a ir em alguns shows, ficavam brincando no palco e no camarim. Mas, no final, acabou se tornando algum comum e rotineiro, não estranhavam mais", afirmou.

Bruno ainda contou que vai comemorar o Dia dos Pais ao lado da família após cumprir seus compromissos profissionais. "No sábado, vou estar com o Enzo fazendo show e termina de madrugada, então, vou começar o Dia dos Pais com ele. Depois, a gente pretende voltar para Uberlândia e ficar com a família", disse ele, revelando como é a rotina quando está em casa. "A gente gosta de coisas simples, às vezes, é só ficar sentado jogando conversa fora, e isso já vale muito."

Ao ser questionado sobre como gostaria de ser lembrado pelos filhos, o artista foi bem sincero. "Não sei falar muito sobre mim, mas acho que por ser um pai orgulhoso e apoiar a decisão de cada um. Sinto muito orgulho de todos eles", finalizou.

Bruno e Vinicius - Foto: Instagram

Bruno e Maria Eduarda - Foto: Instagram

Bruno e Enzo Rabelo - Foto: Instagram

