Brunna Gonçalves se declara para Ludmilla: 'Amor da minha vida'

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves relembrou alguns momentos especiais ao lado de Ludmilla e fez questão de se declarar para a esposa

Atualmente, Brunna Gonçalves e Ludmillaestão vivendo a fase mais especial de suas vidas. A cantora e a dançarina estão à espera de Zuri, primeira filha do casal que deve nascer em breve.

Em suas redes sociais, Brunna compartilhou um vídeo em que mostra vários momentos especiais ao lado da amada e fez questão de se declarar.

"TBT dos nossos momentinhos! Há oito anos sendo a mulher mais feliz desse mundo, de muitos que ainda virão ao lado do amor da minha vida. Muito orgulho da nossa história e da família linda que estamos construindo. Te amo do tamanho do infinito!", escreveu ela na legenda da publicação.

Montar berço antes do bebê nascer dá azar?

Entre os muitos preparativos para a chegada de um bebê, montar o quarto e o berço costuma ser um dos momentos mais emocionantes para os futuros pais. No entanto, ainda hoje, muitas famílias são desencorajadas a fazer isso com antecedência por conta de um antigo mito: o de que montar o berço antes do nascimento dá azar.

Esse tema ganhou destaque recentemente quando a dançarina Brunna Gonçalves – esposa da cantora Ludmilla, e que está grávida da primeira filha do casal, Zuri, prevista para nascer ainda este mês – comentou nas redes sociais que montou o berço e foi repreendida pela mãe por um motivo supersticioso: montar o berço antes do bebê nascer dá azar. Mas de onde vem essa crença?

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisioterapeuta Alessandra Paula, especialista em aleitamento materno e cuidados com recém-nascidos, reforça que a ideia de que montar o berço antes da chegada do bebê atrai “mau agouro” é uma crença popular passada de geração em geração. “Suas origens estão ligadas a contextos antigos em que a mortalidade infantil era alta, e a antecipação da chegada do bebê gerava medo de frustrações. Assim, famílias preferiam deixar tudo para depois do nascimento, por receio de sofrer com perdas. Com o tempo, essa prática foi perpetuada como superstição, mas hoje já se sabe que não há nenhum embasamento médico, psicológico ou espiritual, que justifique essa crença”, diz.

De acordo com a especialista, montar o berço com antecedência faz parte do processo de preparação emocional e prática para a chegada do bebê. “É um gesto de acolhimento, carinho e conexão com esse novo ser que está para chegar. Além disso, ter o ambiente organizado e pronto contribui para que o puerpério seja mais leve, especialmente quando a família precisa se adaptar à nova rotina”, ressalta Alessandra.

“Não há contraindicação em montar o quarto e o berço do bebê antes do parto. Pelo contrário, recomendo que isso seja feito com tempo, para evitar sobrecargas físicas e emocionais nas últimas semanas de gestação. Além disso, esse preparo antecipado permite que a família organize o espaço com calma, escolha cada detalhe com carinho e tenha tudo pronto para receber o recém-nascido de forma segura e acolhedora”, emenda a especialista.

