Brunna Gonçalves se choca ao ganhar presente luxuoso de Ludmilla: 'Perfeição'

Que chique! A cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, trocaram presentes de grifes no Dia dos Namorados; confira

Ludmilla e Brunna Gonçalves celebram o Dia dos Namorados em grande estilo! Apesar de serem casadas há quase seis anos, a cantora e a bailarina não deixaram a data passar em branco e aproveitaram cada segundo da quinta-feira, 12.

Nas redes sociais, as duas compartilharam com os fãs o momento em que trocaram presentes. No vídeo compartilhado por Ludmilla, é possível notar a surpresa de Brunna ao receber uma sacola enorme da grife italiana Miu Miu.

Este ano, a famosa ganhou uma bolsa em couro marrom com detalhes em dourado avaliada em R$ 26 mil. Em seu perfil, a mãe da pequena Zuri mostrou detalhes de seu novo item luxuoso. "Sem condições para essa perfeição", declarou ela na legenda.

A esposa de Ludmilla ainda gravou o momento em que entregou para a cantora uma sacola da marca Balenciaga, porém não revelou o presente escolhido para a amada. O casal ainda curtiu um ‘vale night’ na casa de Silvana Oliveira, mãe da artista, que organizou uma festa intimista em celebração a data especial.

Por que Brunna Gonçalves não mostra a filha nas redes sociais?

Brunna Gonçalves e Ludmilla estão radiantes desde a chegada da pequena Zuri, primeira filha do casal! A bebê nasceu no dia 14 de maio, em uma maternidade em Miami, nos Estados Unidos, e desembarcou no Brasil ainda no mesmo mês.

Apesar de desejar muito compartilhar suas experiências como mãe de primeira viagem, Brunna contou aos seguidores que decidiu não comentar com frequência sobre a maternidade. De acordo com a esposa da cantora, que também optou em não expor a filha por enquanto, o principal motivo é o receio de comentários maldosos na internet.

"Eu queria muito, gente, sério! Porque eu tenho certeza que todo o conhecimento que eu adquiri até agora vai ajudar muitas mamães. Eu aprendi muita coisa na prática. Mas a internet é muito chata", iniciou ela.

"Eu postei a menina tomando mamadeira e o povo já veio em cima de mim. Por isso fico meio assim: ‘Será que eu posto?’ Vamos evitar", completou Brunna Gonçalves. A situação mencionada pela bailarina aconteceu nas últimas semanas; confira mais detalhes!

