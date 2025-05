Brunna Gonçalves retorna à web após nascimento da filha: 'Sem palavras'

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves surgiu ainda no hospital após o nascimento da filha Zuri e comentou um pouco sobre as primeiras horas da bebê

Nesta quarta-feira, 14, Ludmillae Brunna Gonçalves deram as boas vindas para Zuri, primeira filha do casal. As famosas ainda não mostraram o rostinho da bebê.

Porém, a dançarina surgiu nas redes sociais ainda no hospital e comentou um pouco sobre o dia especial. "Meu Deus, que loucura que foi o dia de hoje. Eu estou em êxtase até agora, sem palavras. Depois eu venho aqui contar para vocês meu relato de parto, tudo", começou ela.

Em seguida, Brunna comentou sobre as primeiras horas de vida da filha. "Mas ela já mamou, mamou muito inclusive, fez cocô e xixi. Linda de mãe. Amor, ela é muito linda né?", disse ela, encantada.

Anúncio do nascimento

Esta quarta-feira, 14, foi um dia mais do que especial para Ludmilla e Brunna Gonçalves. Isso porque as famosas deram as boas vindas para Zuri, primeira filha do casal.

Em um post conjunto nas redes sociais, as mamães babonas compartilharam uma foto da mãozinha da bebê.

"Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora.

Bem vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós três seremos as mulheres mais felizes do mundo! 14/05/2025", dizia a legenda da publicação.

A gestação de Brunna aconteceu por meio de uma fertilização in vitro e Zuri nasceu em Miami, nos Estados Unidos. Ainda não há mais informações sobre tamanho, peso ou via de nascimento da bebê.

No entanto, como ficará a nacionalidade da menina ao nascer em outro país? Em entrevista ao Gshow, Flávia Santos Lloyd, advogada especialista de imigração nos Estados Unidos, afirma que Zuri, ao nascer nos Estados Unidos, terá cidadania americana."Se um bebê nascer hoje nos Estados Unidos, ele automaticamente tem cidadania americana", declarou.

Na lei, a 14ª Emenda da Constiuição dos EUA prevê que "todas as pessoas nascidas" nos Estados Unidos "são cidadãos dos Estados Unidos". Embora as declarações do presidente Donald Trump visem acabar com a "cidadania por direito de nascença", a regra permanece no país.

