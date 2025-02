Brunna Gonçalves exibe barrigão e comenta sobre gravidez: 'Amando'

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves compartilhou algumas fotos em que aparece exibindo o barrigão e comentou sobre a gravidez

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Atualmente, a dançarina está à espera de Zuri, sua filha com a esposa Ludmilla.

Nesta terça-feira, 11, a famosa publicou algumas fotos em que aparece usando um maiô branco, que ressaltou ainda mais o barrigão.

Na legenda, Brunna comentou sobre a nova fase que está vivendo. "Estou amando ser sua casa minha filha, prometo cuidar e te proteger para o resto da minha vida", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Tão linda", disse uma internauta. "Que perfeita", escreveu outra. "Que foto perfeita", elogiou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Presente especial

Ludmilla iniciou esta terça-feira, 11, em clima de emoção! À espera de Zuri, sua primeira filha com a dançarina Brunna Gonçalves, a cantora foi surpreendida por ninguém menos que Vinicius Jr, jogador do Real Madrid, com um presente enviado especialmente para a pequena.

Por meio das redes sociais, Ludmilla revelou ao público que o atleta enviou um mini-uniforme do time espanhol à herdeira, com direito a autógrafo e uma mensagem especial: "Para Zuri. Beijos com muito carinho do titio", escreveu Vini Jr na camisa.

Mamãe coruja, a artista não escondeu o quanto adorou o mimo que a filha ganhou. "Eu fico derretida, gente", declarou Ludmilla na legenda da postagem. Vale lembrar que Brunna Gonçalves está entrando na reta final da gravidez.

O casal anunciou publicamente a primeira gestação em novembro de 2024. Em dezembro do mesmo ano, Ludmilla e Brunna realizaram um chá revelação e descobriram que seriam mamães de uma menina.

O nome da herdeira das famosas, no entanto, só foi revelado ao público em janeiro deste ano, durante uma apresentação da cantora em uma festa do BBB 25, da TV Globo. Na ocasião, Ludmilla anunciou que a primeira filha se chamará Zuri logo após cantar a música Maldivas, dedicada à esposa.

Leia também: Brunna Gonçalves relembra descoberta da gravidez