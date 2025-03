Brunna Gonçalves desabafa sobre cansaço na gravidez: 'Indisposta'

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves comentou sobre os sintomas da reta final da gravidez e desabafou sobre o cansaço

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos da sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Atualmente, a dançarina está à espera de Zuri, sua primeira filha fruto do relacionamento com Ludmilla. A famosa desabafou sobre os sintomas da reta final da gravidez e afirmou que tem se sentido muito cansada ultimamente.

"Eu estou em uma fase da gravidez que é literalmente aquele meme. Tipo assim, a grávida vai arrumar o guarda-roupa. Aí dobra uma roupa, deita na cama. Dobra outra roupa, deita na cama. Eu estou literalmente assim. A minha disposição está de centavos. Quanto mais a barriga cresce, mais eu fico indisposta. E o sono então nem se fala. Tinha parado. Eu falei: 'Estou vivendo a melhor época da gravidez'. Agora, meu amor, não consigo dormir, falta de ar...", disse ela.

Em seguida, Brunna postou uma foto em que aparece sentada no sofá. "Gente, o que está acontecendo? Parece que eu tomei uma cartela de antialérgico", afirmou.

Amor

A influencer e dançarina Brunna Gonçalves usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para compartilhar um novo registro ao lado da esposa, a cantora Ludmilla. As mamães, que estão à espera de Zuri, surgiram em um momento fofo na praia.

Na imagem compartilhada na web, Brunna aparece deitada na areia, recebendo carinho de Ludmilla em seu barrigão de grávida. Ao fundo, é possível ver o mar e a praia deserta. "Aquele mar azul bebê", escreveu a ex-BBB, em referência à música "Maldivas".

Recentemente, Brunna Gonçalves decidiu expor uma condição relacionada à chegada de sua filha, Zuri, com a cantora Ludmilla. Na ocasião, a famosa contou que todos os membros de sua família foram vacinados com a dTpa, uma vacina que protege contra difteria, tétano e coqueluche, antes de terem contato com a bebê.

