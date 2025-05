A dançarina Brunna Gonçalves se declara para a cantora Ludmilla neste sábado, 3; as duas estão juntas desde 2017 e se casaram em 2019

Neste sábado, 3, a dançarina Brunna Gonçalves decidiu publicar uma mensagem emotiva dedicada à esposa, a cantora Ludmilla. A demonstração de afeto pública, feita nos stories de seu perfil no Instagram, acontece para celebrar os oitos anos de namoro das duas. Elas são casadas desde 2019.

"Oito anos de muitos que estão por vir junto do amor da minha vida. Muito orgulho da nossa história e da família linda que estamos formando. Te amo do tamanho do infinito, Ludmilla", escreveu ao compilar fotos de diferentes momentos ao lado de Lud.

A família que Brunna citou na declaração deve-se à gravidez dela da primogênita, Zuri. Grávida de um pouco mais de sete meses, a dançarina se submeteu a fertilização in vitro (FIV).

Confira:

Brunna Gonçalves de declara para Ludmilla e celebra oito anos de relacionamento - Foto: Reprodução / Instagram

Quando Brunna e Ludmilla se conheceram?

Em 2022, durante a sua participação no BBB, da TV Globo, Brunna contou como conheceu Ludmilla. Na ocasião, a bailarina disse que entrou no balé da cantora em 2015. Ela, inclusive, chegou a deixar o grupo por um período:

"Passou um ano e pouco e eu fui mandada embora do bale [dela]. Fui dançar com outras pessoas, voltei para o circo, depois voltei para o Brasil e já voltei com convite para dançar e trabalhar com ela de novo. Foi aí que começou tudo", contou.

"Assim, eu nunca tinha sentido atração para ficar com mulher. Eu nunca tinha namorado com ninguém. As minhas relações não passavam de um mês e não tinha passado pela minha cabeça ficar com mulher", ressaltou.

"Estava num show e ela: 'quando você vai me dar um beijo?'. Eu nunca tinha ficado com mulher e perguntei onde ia dar o beijo. Isso virou a chave em mim, a gente começou a conversar e contei que nunca tinha pensado em ficar com mulher. Só que mudei de ideia rapidinho porque ela mudou minha cabeça. Nunca nenhuma mulher tinha sido direta comigo. Eu comecei a ver ela com outros olhos e a gente ficou. Fui descobrir que ela não falava comigo na época que trabalhei para ela, porque queria ficar comigo desde o começo. Ela sabe a roupa que eu tava no primeiro ensaio. Ela sempre quis, mas quando chegava nesses assuntos de mulher, eu falava: 'eu nunca pensei em mulher'. Depois de anos, ela jogou esse verde e colheu maduro e ficamos escondidas por dois anos", explicou.

