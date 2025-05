Brunna Gonçalves celebra primeiro Dia das Mães: 'Sonhei com esse momento'

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves postou fotos exibindo o barrigão e celebrou o seu primeiro Dia das Mães. Confira!

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de sete milhões de seguidores. Atualmente, a dançarina está à espera de Zuri, sua primeira filha fruto do relacionamento com Ludmilla.

Neste domingo, 11, a famosa postou diversas fotos em que aparece exibindo o barrigão e celebrou o seu primeiro Dia das Mães.

"Primeiro ano comemorando o dia das mães sendo mãe, faltando tão pouco para ter minha princesa nos braços e conhecer a minha melhor versão.. como eu sonhei com esse momento! Vivi e vivo rodeada de mulheres fortes que me ensinam muito sobre maternidade, então hoje queria parabenizar todas elas", começou ela.

Em seguida, Brunna homenageou as mulheres da sua vida. "Minha mãe, minhas tias, minha avó, minha sogra, minhas amigas que já são mamães e estão me ajudando tanto nesse momento e em especial minha esposa, a dedicação dela para aprender e entender mais sobre esse novo universo da maternidade me faz ter a certeza de que seremos mamães incríveis para nossa Zuzu! Feliz Dia das Mães para nós", concluiu.

Reta final da gravidez

A bebê deve nascer a qualquer momento e a famosa usou suas redes sociais para comentar sobre alguns sintomas da reta final da gestação.

"Gente, dá para acreditar que isso aqui é o meu cabelo? Estou simplesmente impactada. Gravidez realmente faz crescer cabelo, meu cabelo está muito longo. Outra coisa que eu queria falar é que tirei meus aneis porque simplesmente não cabem mais, minha pulseira também não cabe, meu relógio também não, ou seja, estou toda inchada", disse ela.

Além disso, Brunna posou na frente do espelho com um vestido cinza bem justo e fez questão de exibir o barrigão.

