Brunna Gonçalves cai no choro ao assistir videoclipe feito para Zuri

A cantora Ludmilla compartilhou nas redes sociais a reação da esposa, Brunna Gonçalves, ao assistir ao videoclipe da nova música

Nesta quinta-feira, 29, a cantora Ludmilla compartilhou em suas redes sociais um vídeo da esposa, Brunna Gonçalves, muito emocionada ao assistir ao videoclipe feito para a bailarina e para a filha do casal, Zuri, nascida em 14 de maio deste ano.

Enquanto a ex-BBB dava mamadeira para a pequena, ela também assistia ao clipe da nova música de Ludmilla e não conseguiu conter a emoção.

Ludmilla explicou que a música foi inspirada no começo do relacionamento e nos desafios enfrentados, dedicando-a à esposa e à filha. "Pra vocês duas: obrigada por me fazerem escrever coisas tão lindas. Paraíso tá chegando e muitos casais vão se identificar e lembrar do começo, de quando tudo era segredo e do mundo a gente tinha medo" , escreveu a cantora na legenda da publicação.

Confira a reação de Brunna Gonçalves ao assistir ao clipe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Sumiço de Ludmilla nas redes sociais

Nesta terça-feira, 27, a cantora Ludmilla, veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, desabafar sobre a sua experiência na maternidade . Isso porque a primogênita Zuri, sua filha com a dançarina Brunna Gonçalves, nasceu no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos. Em vídeo, a famosa decidiu explicar o motivo de seu sumiço das redes sociais:

"Estava sumida por motivos de: ter uma filha não é brincadeira. É a coisa mais gostosa do mundo, porém, exige muito de você. Ainda mais quando você quer ser uma mãe presente e quer participar de todos os momentos. É isso que acontece, mas eu estou muito feliz", começou.

E divertiu-se: "Vocês ficam mandando mensagem, querendo que eu mostre minha cara e eu estava assim: acabada. Acabei de fazer meu cabelo e agora dá para aparecer aqui e falar com vocês", encerrou.

Leia também: Brunna Gonçalves mostra detalhes do quarto de Zuri, sua filha com Ludmilla