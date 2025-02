Bruna Marquezine volta atrás após deixar escapar opinião sobre família de Leonardo

Após reagir ao ver as críticas sobre seu distanciamento na fazenda de Leonardo, Bruna Marquezine volta atrás com atitude; veja o que aconteceu

A visita de Bruna Marquezine na fazenda de Leonardo para o aniversário de 23 anos de João Guilherme deu o que falar nos últimos dias. Isso porque, por ser mais discreta e não gostar de mostrar tudo na rede social, a atriz acabou não aparecendo nos registros da família do sertanejo.

Pela primeira vez na fazenda Talismã, a nora do artista só deixou sua cachorrinha fazer aparição nas redes socias e, por isso, ela acabou dividindo opiniões sobre sua postura. Sem se pronunciar, Marquezine acabou deixando escapar sua opinião ao curtir um comentário.

O coração no texto foi notado pelo perfil Segue a Cami no Instagram. A ex-global então reagiu ao ver a opinião sobre ela ter ficado reservada. "Bruna, meu amor. Esses dias aí tenho observado você ensinando em silêncio. Que lindo ver que você não negocia seus princípios e posicionamentos, não importa aonde e nem com quem esteja", escreveu a internauta em foto recente da atriz.

Após a curtida ser notada, Bruna Marquezine voltou atrás e descurtiu o elogio sobre ela ter ficado na dela e não ter colocado seus príncipios em risco. Outro ponto notado pelos internautas foi que a atriz não correspondeu a uma atitude de Virginia Fonseca na rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Fotógrafo de Virginia defende Bruna Marquezine após rumores

A presença da atriz Bruna Marquezine na fazenda do sogro, o cantor Leonardo, chamou a atenção dos internautas neste final de semana. Ela foi até o local para participar da celebração do aniversário de seu namorado, o ator João Guilherme. Porém, um detalhe roubou a cena: a ausência dela em uma foto da família do amado.

Nas redes sociais, a influencer Virginia Fonseca compartilhou uma foto ao lado das filhas, da mãe, dos sogros, do marido e do cunhado. Então, os internautas questionaram a ausência de Bruna na foto. Com isso, o fotógrafo da influencer, Bannach Fotografia, se pronunciou nas redes sociais e defendeu Bruna. Veja o que ele disse aqui!

Leia também: Poliana Rocha revela como Bruna Marquezine conquistou coração de Leonardo