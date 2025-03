A atriz Bruna Marquezine surge sorridente ao lado das filhas da empresária Mica Rocha e recebe título carinhoso da amiga

Neste domingo, 9, a empresária Mica Rocha decidiu publicar, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, registros carinhosos das duas filhas com a amiga pessoal, a atriz Bruna Marquezine . Nas imagens, a artista apareceu se divertindo com as meninas e ganhou o título de "Rainha das Baixinhas" da influencer.

"Ontem rolou um encontro com a 'Rainha das Baixinhas'. Bom, minhas filhas não falam em outra coisa: 'Cadê minha prima Bruna [risos]", escreveu Mica, que é mãe de Luísa, Olívia e Henrique, na imagem.

Já em um vídeo, as filhas de Mica aparecem convencidas de que a proximidade de Bruna com a família se deve ao fato de que elas são primas: "Somos 'primas-irmãs'", divertiu-se a atriz.

Confira, abaixo, o momento:

FOFURA! A Bruna Marquezine com as filhas da Mica Rocha 🥺 pic.twitter.com/cssCtLJ7gX — mah (@gossippopp_) March 9, 2025

Bruna Marquezine em foto com as filhas de Mica Rocha - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine rebate críticas sobre magreza

Na última sexta-feira, 7, Bruna Marquezine viralizou ao ser questionada por um repórter sobre as críticas que tem recebido em relação à sua magreza. Embora discreta, na ocasião a atriz respondeu, sem hesitar, que não se preocupa com comentários sobre seu corpo, a menos que venham de médicos.

“Eu não acompanhei. Não tenho menor interesse de nenhum comentário sobre meu corpo ou de qualquer outra pessoa que não seja de um médico”, encerrou a entrevista. Confira!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Leia também: Bruna Marquezine surge deslumbrante em fotos exclusivas nos bastidores do Oscar