Bruna Marquezine sai do ranking de brasileiros mais seguidos no instagram

A atriz Bruna Marquezine perdeu várias posições na lista de brasileiros com mais seguidores no instagram; confira a lista completa
Durante boa parte da última década, Bruna Marquezine figurava entre os nomes mais influentes do Brasil nas redes sociais. Entre 2016 e 2019, a atriz disputava a liderança com Anitta, alternando posições no ranking das personalidades brasileiras com mais seguidores.
Em 2018, durante a Copa do Mundo, Bruna chegou a ultrapassar a cantora, impulsionada pela visibilidade do relacionamento com Neymar. Hoje, no entanto, o cenário é bem diferente.
Atualmente, Bruna não figura nem entre os cinco perfis femininos mais seguidos, tampouco entre os dez brasileiros com maior alcance. Quem lidera entre as mulheres continua sendo Anitta, que se mantém na quarta posição geral, enquanto outras celebridades femininas, como Tatá Werneck, Larissa Manoela, Maisa Silva e Virgínia Fonseca, compõem o ranking das mulheres.
No topo absoluto, Neymar permanece como o brasileiro mais influente, com o número impressionante de 231 milhões de seguidores, mantendo ampla vantagem em relação aos demais. O jogador, inclusive, tem praticamente três vezes mais seguidores que o segundo colocado.
Atrás dele aparecem Ronaldinho Gaúcho em segundo lugar com 77,7 milhões, e Marcelo Vieira, com 68,8 milhões. O top 5 ainda inclui o humorista Whindersson Nunes, que soma 57,6 milhões.
O ranking também traz nomes que ganharam destaque nos últimos anos, como Vinicius Jr., completando o seleto grupo dos dez maiores perfis brasileiros. Já Bruna Marquezine ocupa atualmente a 12ª posição, com 44,7 milhões de seguidores, ficando atrás de Gusttavo Lima, que aparece em 11º com 45,5 milhões.
Confira o ranking completo:
1. Neymar - 231milhões
2. Ronaldinho Gaúcho - 77,7 milhões
3. Marcelo - 68,8 milhões
4. Anitta - 63,5 milhões
5. Whinderson Nunes - 57,6 milhões
6. Tatá Werneck - 56,4 milhões
7. Vinicius Jr. - 53,7 milhões
8. Larissa Manoela - 53,5 milhões
9. Virginia - 52,6 milhões
10. Maisa - 48,5 milhões
Leia também: Ranking revela a 'mãe influencer' de maior impacto nas redes sociais; veja a lista
|Manu Gavassi posta foto rara do noivo com a filha: 'Que sorte eu tenho!'
|Bella Campos surge com as sobrancelhas descoloridas em evento de cinema
|Camilla Camargo encanta ao mostrar visita da irmã caçula, Clara
|Maya Massafera afirma que sabe lidar com os olhares que recebe
|Astróloga revela futuro de princesa doente da Tailândia: 'Realmente preparada'
|Ator de ‘American Pie' tem salário revelado; confira!
|Filho é inspiração para novo projeto de Meghan Markle e Príncipe Harry
|Yudi se pronuncia após anunciar venda de bolsa de grife por R$ 28 mil
|Após sair da Globo, Rodrigo Bocardi já tem novo trabalho. Saiba qual
|Fabio Assunção revela peso de figurino do filme 'Nosso Lar 3'