CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Bruna Marquezine sai do ranking de brasileiros mais seguidos no instagram
Atualidades / Influência

Bruna Marquezine sai do ranking de brasileiros mais seguidos no instagram

A atriz Bruna Marquezine perdeu várias posições na lista de brasileiros com mais seguidores no instagram; confira a lista completa

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 21h03

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Virginia Fonseca, Bruna Marquezine e Tatá Werneck
Virginia Fonseca, Bruna Marquezine e Tatá Werneck - Foto: Reprodução / Instagram

Durante boa parte da última década, Bruna Marquezine figurava entre os nomes mais influentes do Brasil nas redes sociais. Entre 2016 e 2019, a atriz disputava a liderança com Anitta, alternando posições no ranking das personalidades brasileiras com mais seguidores.

Em 2018, durante a Copa do Mundo, Bruna chegou a ultrapassar a cantora, impulsionada pela visibilidade do relacionamento com Neymar. Hoje, no entanto, o cenário é bem diferente.

Atualmente, Bruna não figura nem entre os cinco perfis femininos mais seguidos, tampouco entre os dez brasileiros com maior alcance. Quem lidera entre as mulheres continua sendo Anitta, que se mantém na quarta posição geral, enquanto outras celebridades femininas, como Tatá Werneck, Larissa Manoela, Maisa Silva e Virgínia Fonseca, compõem o ranking das mulheres.

Nomes que dominam o ranking

No topo absoluto, Neymar permanece como o brasileiro mais influente, com o número impressionante de 231 milhões de seguidores, mantendo ampla vantagem em relação aos demais. O jogador, inclusive, tem praticamente três vezes mais seguidores que o segundo colocado.

Atrás dele aparecem Ronaldinho Gaúcho em segundo lugar com 77,7 milhões, e Marcelo Vieira, com 68,8 milhões. O top 5 ainda inclui o humorista Whindersson Nunes, que soma 57,6 milhões.

O ranking também traz nomes que ganharam destaque nos últimos anos, como Vinicius Jr., completando o seleto grupo dos dez maiores perfis brasileiros. Já Bruna Marquezine ocupa atualmente a 12ª posição, com 44,7 milhões de seguidores, ficando atrás de Gusttavo Lima, que aparece em 11º com 45,5 milhões.

Confira o ranking completo:

1. Neymar - 231milhões
2. Ronaldinho Gaúcho - 77,7 milhões
3. Marcelo - 68,8 milhões
4. Anitta - 63,5 milhões
5. Whinderson Nunes - 57,6 milhões
6. Tatá Werneck - 56,4 milhões
7. Vinicius Jr. - 53,7 milhões
8. Larissa Manoela - 53,5 milhões
9. Virginia - 52,6 milhões
10. Maisa - 48,5 milhões

Leia também: Ranking revela a 'mãe influencer' de maior impacto nas redes sociais; veja a lista

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

bruna marquezineranking
Bruna Marquezine Bruna Marquezine  

Leia também

Declaração!

Manu Gavassi posta foto do noivo e da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Manu Gavassi posta foto rara do noivo com a filha: 'Que sorte eu tenho!'

Autoestima

Maya Massafera - Fotos : Eduardo Martins / Brazil News

Maya Massafera afirma que sabe lidar com os olhares que recebe

Rico!

Seann William Scott - Foto: Getty Images

Ator de ‘American Pie' tem salário revelado; confira!

Ostentação

Yudi Tamashiro - Foto: Reprodução / Instagram

Yudi se pronuncia após anunciar venda de bolsa de grife por R$ 28 mil

Estudos

Jojo Todynho - Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho explica motivo de sumiço em frente às câmeras

Confirmado

Virginia e Neymar - Foto: Reprodução / Instagram

Vídeo de Virginia confirma ligação para Neymar, segundo colunista

Últimas notícias

Manu Gavassi posta foto do noivo e da filhaManu Gavassi posta foto rara do noivo com a filha: 'Que sorte eu tenho!'
Bella Campos no Festival de Cinema de GramadoBella Campos surge com as sobrancelhas descoloridas em evento de cinema
Camilla Camargo com a irmã, ClaraCamilla Camargo encanta ao mostrar visita da irmã caçula, Clara
Maya MassaferaMaya Massafera afirma que sabe lidar com os olhares que recebe
Princesa Bajrakitiyabha MahidolAstróloga revela futuro de princesa doente da Tailândia: 'Realmente preparada'
Seann William ScottAtor de ‘American Pie' tem salário revelado; confira!
Meghan Markle e Príncipe HarryFilho é inspiração para novo projeto de Meghan Markle e Príncipe Harry
Yudi TamashiroYudi se pronuncia após anunciar venda de bolsa de grife por R$ 28 mil
Rodrigo BocardiApós sair da Globo, Rodrigo Bocardi já tem novo trabalho. Saiba qual
Fabio AssunçãoFabio Assunção revela peso de figurino do filme 'Nosso Lar 3'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade