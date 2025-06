Bruna Marquezine revela qual é o traço tóxico de sua personalidade

Discreta com a vida pessoal, a atriz Bruna Marquezine surpreende ao expor um detalhe de sua personalidade que só os amigos sabem

Sempre discreta com sua vida pessoal, a atriz Bruna Marquezine surpreendeu ao abrir o jogo sobre um detalhe de sua personalidade que só os amigos sabem. Em entrevista para a influencer Vitória Fiore, ela contou qual é o seu traço tóxico e surpreendeu com a resposta.

Bruna revelou que tendo a ser ciumenta. “Meu traço mais tóxico, esse foi mais fácil. Tenho um pouquinho de ciúmes de amigos”, disse ela.

Além disso, ela comentou que tende a ser corajosa em várias situações. “De achar que um leão vai aparecer e eu com meu bom coração e minha luz vou encantar ele, e ele não fará nada contra mim. Acho que sou capaz de absolutamente tudo”, afirmou ela.

Nesta semana, Bruna marcou presença no estilo da grife Mondepars, que é comandada por Sasha Meneghel, sua amiga de infância.

O amor na vida de Bruna Marquezine

Bruna Marquezine refletiu sobre como enxerga os vínculos afetivos."Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento... não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles”, revelou em entrevista à Glamour.

Bruna, que mantém uma amizade com Sasha Meneghel desde a infância, refletiu sobre o valor das conexões verdadeiras em sua vida. “Eu sou uma pessoa afortunada por conta das minhas amizades. Trago comigo amizades da época de escola, até de antes e vejo o quanto é difícil fazermos amizades sólidas, de pessoas que conseguem estar próximas e com todas as mudanças da vida. Me sinto muito privilegiada pelas minhas amizades”, contou a atriz.

"Com a maturidade a gente aprende a valorizar quem fica e quem nos ama para além de nossos defeitos, erros. Eu tenho essa família. Família que eu conquistei na infância, adolescência, trabalho”, completou Bruna.

