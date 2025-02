Bruna Marquezine não corresponde à atitude de Virginia Fonseca; veja

Não viu? Após passar alguns dias na fazenda de Leonardo, Bruna Marquezine não corresponde à atitude de Virginia Fonseca na rede social

A presença de Bruna Marquezine na festa de aniversário de 23 anos de João Guilherme na fazenda Talismã nos últimos dias está dando o que falar. Por não aparecer na rede social interagindo com os familiares de Leonardo e princiapalmente nos stories de Virginia Fonseca, a atriz causou curiosidade nos internautas.

Inclusive, alguns notaram que a ex-global não correspondeu à uma atitude da apresentadora do SBT. Isso mesmo, ao verificarem quem Bruna Marquezine segue, os internautas não acharam o nome da esposa de Zé Felipe. Em contrapartida, ao irem para o perfil da loira viram que Virginia segue a moça.

Apesar de não ter aparecido nos registros da família do sogro, a atriz deixou sua cachorrinha aparecer com os convidados na fazenda. Poliana Rocha então mostrou como a artista conquistou o sertanejo com sua pet.

Virginia Fonseca ainda postou uma foto ao lado de João Guilherme e explicou o motivo de ter revelado o registro um pouco polêmico com o cunhado.

Fotógrafo de Virginia defende Bruna Marquezine após rumores

A presença da atriz Bruna Marquezine na fazenda do sogro, o cantor Leonardo, chamou a atenção dos internautas neste final de semana. Ela foi até o local para participar da celebração do aniversário de seu namorado, o ator João Guilherme. Porém, um detalhe roubou a cena: a ausência dela em uma foto da família do amado.

Nas redes sociais, a influencer Virginia Fonseca compartilhou uma foto ao lado das filhas, da mãe, dos sogros, do marido e do cunhado. Então, os internautas questionaram a ausência de Bruna na foto. Com isso, o fotógrafo da influencer, Bannach Fotografia, se pronunciou nas redes sociais e defendeu Bruna. Veja o que ele disse aqui!

