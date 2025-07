Bruna Marquezine é vista acompanhada em restaurante no Rio de Janeiro

A atriz Bruna Marquezine aproveitou a noite deste domingo, 6, para jantar em um restaurante e foi fotografada por paparazzi ao deixar o local

A atriz Bruna Marquezine aproveitou a noite deste domingo, 6, para jantar em um restaurante. Ela foi fotografada por paparazzi ao deixar o local, que fica na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, na companhia do amigo, o músico Daniel Campos

Para a ocasião, a artista estava com um vestido longo de alça e soltinho e completou o look com uma sandália. Já o amigo dela vestiu um casaco na cor cinza uma calça preta. Após a refeição, a atriz e o amigo, que saiu com jantar dos dois já embalado em quentinhas, foram embora juntos em um carro.

Com 32 mil seguidores no Instagram, Daniel costuma ser visto em diversas ocasiões ao lado de Bruna. Em fotos recentes e antigas, o influenciador e a atriz aparecem juntos em festas, festivais de música e em viagens.

Nos últimos dias, Bruna Marquezine foi vista com os amigos em um barzinho na Gávea, Rio de Janeiro, para encerrar o final de semana em clima de diversão. A estrela foi fotografada pelos paparazzi enquanto confraternizava com seus amigos em clima descontraído na calçada de um barzinho e foi vista conversando com Mariana Goldfarb e outros amigos. Relembre!

Vale lembrar que ela está de férias após encerrar as gravações de sua nova série no streaming Max.

O amor na vida de Bruna Marquezine

Recentemente, a atriz refletiu sobre como enxerga os vínculos afetivos. A declaração foi feita durante sua participação no desfile da Mondepars, ao prestigiar sua amiga Sasha Meneghel, de 26 anos.

"Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento... não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles”, revelou em entrevista à Glamour. Veja mais!

