Bruna Marquezine e João Guilherme reacendem rumores ao chegarem juntos a casamento

Voltaram? Bruna Marquezine e João Guilherme reacenderam os rumores de reconciliação ao chegarem juntos ao casamento de Giovanna Lancellotti; veja

Reataram o relacionamento? Bruna Marquezine e João Guilherme chegaram juntos à cerimônia de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David, que aconteceu na noite deste último sábado, 28, em uma fazenda no interior de São Paulo.

Segundo um vídeo postado pelo perfil no Instagram do programa TV Fama, da RedeTV!, os atores chegaram ao evento no mesmo carro, acompanhados de Sasha Meneghel e de seu marido, o cantor João Lucas.

Para o casamento, Bruna surgiu usando um vestido longo de cor clara, com uma fenda na perna e um echarpe off white. A atriz complementou o look com um óculos escuro e joias na cor prata. Já João Guilherme apostou em um terno clássico marrom, gravata e uma camisa listrada. Assim como Marquezine, o filho do cantor Leonardo também chegou de óculos escuros.

Vale lembrar que o relacionamento de Bruna Marquezine e João Guilherme chegou ao fim em fevereiro. Eles estavam juntos há aproximadamente um ano. "Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", disse a assessoria da atriz em nota enviada ao gshow na época.

Bruna Marquezine entra em 'competição' para pegar buquê de Giovanna Lancellotti

A atriz Bruna Marquezine marcou presença na segunda cerimônia de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David, realizada no último sábado, 28, em uma fazenda no interior de São Paulo. Bastante animada, a artista entrou na 'competição' pelo buquê de noiva da amiga.

Em um vídeo publicado por Giovanna, é possível notar a empolgação de Bruna ao se juntar com os demais convidados para tentar pegar as flores. O momento tão aguardado foi narrado pelo cantor Thiaguinho, que estava no palco ao lado da noiva.

"Solteiras que querem casar… Pensa que das mãos de Giovanna Lancellotti pode vir a esperança do seu amor", declarou o artista momentos antes da esposa de Gabriel David lançar o buquê. Apesar da tentativa, Bruna Marquezine não conseguiu segurar o ramo, que acabou caindo nas mãos de outro convidado. Confira!

