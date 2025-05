Bruna Marquezine é chamada de ‘fofoqueira' por ator que já trabalhou com ela

Bruna Marquezine é alvo de comentário inusitado de um ator que já trabalhou com ela no cinema. Veja o que ele disse

A atriz Bruna Marquezine foi alvo de um comentário inusitado de um ator que já trabalhou com ela no cinema. Em uma entrevista na CCXP México nesta semana, o ator Xolo Maridueña foi questionado se ainda lembrava do significado da palavra fofoca em português e logo lembrou da amiga brasileira.

“É fofoca mesmo! A Bruna é definitivamente fofoqueira”, entregou ele, entre risos, e fez a plateia cair na gargalhada com a revelação.

Além disso, Xolo fez elogios para a amizade com Bruna. "Fiquei muito grato à Bruna... Ela esteve presente em um momento muito especial e me mostrou tudo de bom que o Brasil tem. Ela realmente me fez enxergar que os brasileiros também são latinos, e isso me tocou", disse ele.

Os dois atuaram juntos no filme Besouro Azul.

Empresária revela como é trabalhar com Bruna Marquezine

A empresária Juliana Montesanti surpreendeu ao comentar sobre como é trabalhar com Bruna Marquezine. As duas começaram a trabalhar juntas em 2019 e a parceria delas foi importante para a atriz conquistar o seu primeiro personagem em um filme internacional, o Besouro Azul, que estrará em agosto. Então, ela falou sobre como surgiu o trabalho com a atriz e elogiou a cliente.

Em conversa no podcast Corre Delas, ela contou: "A gente se conheceu em 2019 e na época ela tinha outra agente. Bruna estava procurando alguém que pudesse aproximá-la mais do mercado internacional, da relação com a moda também. Depois eu parei para analisar isso, mas ela, sem pensar, já estava criando uma estratégia de carreira para o mercado internacional. A gente sabe que, desde Audrey Hepburn e Givenchy, como a moda e o entretenimento sempre caminharam juntas. Ela me procurou e fizemos um primeiro trabalho pontual, que foi o desfile Jacquemus, no Sul da França. Depois, começamos a trabalhar efetivamente juntas".

Então, ela revelou como é trabalhar com a atriz. "Bruna é uma pessoa muito doce, humana e generosa...", afirmou, e completou: "Eu vivo os sonhos que ela vive. Eu aprendo muito com a Bruna. Foram muitas alegrias e muitas frustrações também desde que começamos a trabalhar juntas. É muito interessante trabalhar com uma atriz. É uma parada muito diferente do que trabalhar com influenciadores. No caso dela, ela trabalha com emoção e fica desgastada depois do trabalho. Meu papel é dizer para as marcas, por exemplo, que ela só vai conseguir entregar o que eles pedem, se ela estiver bem".