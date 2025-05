Bruna Marquezine curte comentário com crítica a Virginia Fonseca: 'Ruim'

A atriz Bruna Marquezine curtiu um comentário com críticas ao comportamento da influenciadora Virginia Fonseca durante o depoimento na CPI das Bets

A atriz Bruna Marquezine curtiu um comentário com críticas ao comportamento da influenciadora Virginia Fonseca durante o depoimento na CPI das Bets, que aconteceu na última terça-feira, 13.

"Vocês acham que o cérebro é lisinho... Isso é uma pessoa ruim, mau-caráter mesmo, de burra não tem nada", dizia o post de uma internauta chamada Rafaela na rede social X, o antigo Twitter. Após a curtida da atriz, Rafaela reagiu: "Já posso dizer que a gente se conhece. Queria que ela fosse minha best", brincou ela.

Bruna Marquezine curte post sobre Virginia Fonseca — Foto: Reprodução/X

Luana Piovani também criticou Virginia

Após o depoimento de Virginia Fonseca na CPI das Bets, Luana Piovani compartilhou uma foto da influencer e opinou: "Fico com ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando em Deus? Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela".

Logo depois, Zé Felipe respondeu para Luana Piovani. "Acordei já com a notícia desse matusalém querendo biscoitar. Oh Luana Piovani, vai tomar no seu c*, pelo amor de Jesus", afirmou ele.

E Poliana Rocha também se manifestou sobre o assunto e saiu em defesa da nora. "Nossa, coitada! Que fala mais amarga! Deus tenha misericórdia de você! Será que a TV brasileira não encaixa essa pessoa em algum papel nas telinhas? Assim ela preencheria seu tempo e ficaria mais amável com o próximo, sem pesos, nem inveja. Seria um ato de compaixão para acabar qualquer amargura no seu coração. Alô TVs, empreguem essa moça. Talento ela tem", disse ela.

O depoimento de Virginia Fonseca na CPI das Bets

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi até o Senado, em Brasília, na última terça-feira, 13, para prestar depoimento como testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. Ela chegou ao local acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, e usando um moletom com a estampa de uma foto da filha do meio, Maria Flor. Veja como foi a participação dela!

Leia também: Virginia expõe conversa com Soraya Thronicke após clima tenso na CPI das Bets: "Pedi desculpas"